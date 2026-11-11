VIDEO; FOTO: bruņumašīnas, ložmetēji un vēl - Rīgā pie Kara muzeja apskatāma NATO tehnika
Atzīmējot Lāčplēša dienu, šodien Nacionālie bruņotie spēki (NBS) piedalīsies un rīkos vairākus pasākumus.
Lāčplēša dienas rītā Rīgas Doma baznīcā plkst. 9 norisināsies ekumeniskais dievkalpojums, kurā piedalīsies gan NBS, gan valsts politiskā vadība.
Rīgā pie Kara muzeja apskatāma NATO tehnika
Atzīmējot Lāčplēša dienu, šodien Nacionālie bruņotie spēki (NBS) piedalīsies un rīkos vairākus pasākumus.
Vēlāk plkst. 11 Valsts prezidents, aizsardzības ministrs un Nacionālo bruņoto spēku komandieris noliks vainagus Rīgas Brāļu kapos pie Mūžīgās uguns, ar klusuma brīdi godinot Latvijas karavīrus, kuri atdevuši savas dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību.
Pusdienas laikā plkst. 13 pie Brīvības pieminekļa notiks Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona svinīgā godasardzes maiņas ceremonija. Iedzīvotāji un Rīgas viesi varēs vērot defilē programmu Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona Godasardzes rotas valsts aizsardzības dienesta un profesionālā dienesta karavīru izpildījumā. Defilē programmā piedalīsies arī Zemessardzes orķestris, Zemessardzes deju ansamblis "Bramaņi" un mūziķis Jānis Aišpurs.
Stundu vēlāk - plkst. 14 - notiks svinīgā godasardzes maiņas ceremonija pie Rīgas pils, kurā piedalīsies arī Valsts prezidents. Savukārt plkst. 18 Rīgas Brāļu kapos notiks svinīgā vakara junda, lai godinātu Latvijas Neatkarības karā kritušo karavīru piemiņu. Tāpat šodien no plkst. 8 līdz 22 pie Latvijas Kara muzeja būs apskatāma militārās tehnikas izstāde un degs brīvības cīnītāju piemiņas ugunskurs.