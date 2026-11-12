“Bordo Rezidenču” attīstītāja stāsts: pilsētas izaugsme laika gaitā atsedz jaunas iespējas
Nekustamo īpašumu attīstīšanā bieži runā par atrašanās vietu, būvniecības izmaksām un tirgus cikliem. Neviens no šiem lielumiem nav statisks.
Astor Group pieredze rāda, ka reizēm vērtīgākais lēmums ir ļaut iecerei sagaidīt savu īsto brīdi, jo laika gaitā pilsētas izaugsme atsedz jaunas tirgus iespējas. Proti, šodien veiksmīgu projektu var attīstīt tur, kur to nevarēja vēl tikai pirms pieciem vai desmit gadiem un radīt to ar piedāvājumu, kāds nebija aktuāls vēl pavisam nesen.
Vairāk nekā divdesmit gadu laikā uzņēmums ir attīstījis gan dzīvojamos, gan komercobjektus un sarunā ar SIA Astor Group valdes locekli Raimondu Plāti runājam tieši par to – par ceļu, kas noved līdz projektu veiksmīgai īstenošanai un mācībām, kas gūtas šī procesa laikā.
Pilsētas attīstība maina atrašanās vietu pieprasījumu
Biznesā nereti uzsver spēju pieņemt ātrus lēmumus. Taču nekustamo īpašumu attīstīšanā dažkārt lielākā vērtība slēpjas spējā pagaidīt. Ne tāpēc, ka trūkst iespēju, bet tāpēc, ka tirgus pieprasījums konkrētai vietai vēl nav nobriedis. Tieši šāds stāsts ir par "Bordo Rezidencēm" Torņakalnā. Rīga pēdējo 20 – 30 gadu gaitā ir strauji attīstījusies un Torņkalns ir kļuvis par iekārojamu vietu dzīvei – taču tā tas nebija vēl salīdzinoši nesen.
Zeme attīstītāja portfelī atradās vairāk nekā desmit gadus. Šajā laikā mainījās tirgus, attīstījās Torņkalna apkārtne un pamazām kļuva skaidrāks arī tas, kādu apbūvi šajā vietā cilvēki patiešām vēlētos redzēt. "Kā labi nostāvējies vīns," ar smaidu saka Plāte. "Potenciālu mēs redzējām vienmēr. Vienkārši bija jāsagaida īstais brīdis."
Projekts, kas sajūt šī brīža vajadzības
Kad pienāca īstais brīdis, tika pieņemts vēl viens būtisks lēmums – par projekta mērogu. "Bordo Rezidencēs" paredzēti 74 dzīvokļi divās ēkās. Šāds apjoms nav izvēlēts nejauši – tas ļauj pakāpeniski attīstīt teritoriju, vienlaikus neveidojot pārāk lielu dzīvokļu piedāvājumu. “Mūsu mērķis nebija uzbūvēt pēc iespējas vairāk dzīvokļu, bet radīt dzīves telpu, kurā cilvēki vēlēsies palikt ilgtermiņā,” uzsver Plāte.
“Bordo Rezidences” piedāvājums atspoguļo laika garu ne tikai ar tā atrašanās vietu, bet arī modernu projekta pieeju, kas koncentrējas uz kvalitāti un vidi. Piemēram, mājokļos īpaši domāts par skaņas izolāciju ar trīskāršiem logiem. Tāpat paredzētas arī siltās grīdas mājīgumam, kā arī dzīvokļiem pieejamas ārtelpas – vai nu izeja uz savu “zaļo zonu”, vai plašas terases. Un, protams, elektroauto uzlādes stacijas. Arī šī pieeja parāda tirgus laika evolūciju, jo šāds piedāvājums pirms desmit gadiem nebija tik pieprasīts.
Finansētājs, kas saprot ieceri
"Bordo Rezidenču" īstenošanā viens no finansējuma partneriem ir Rietumu Banka, ar kuru Astor Group vairāku gadu garumā īstenojis vairākus nekustamo īpašumu attīstības projektus. Par veiksmīgas sadarbības pamatu Raimonds uzskata ne tikai finansējumu, bet arī uzticēšanos. "Savstarpējā uzticība ir pats galvenais. Mēs zinām, ko banka var sagaidīt no mums, un mēs zinām, ko varam sagaidīt no bankas. Tas ļauj plānot darbu ilgtermiņā," viņš saka.
Taču tikpat būtiska ilgtermiņa sadarbībā ir finansētāja spēja iedziļināties pašā projekta iecerē un izprast tās potenciālu. “No bankas mēs gaidām izpratni par to, ko mēs esam iecerējuši. Šī izpratne tad nodrošina ticību, ka mūsu produkts ir dzīvotspējīgs un, kad šī ticība ir atrasta, projekta finansēšana kļūst iespējama un sadarbība – ērta. Šādu izpratni mēs saņēmām Rietumu Bankā.”
Fokuss uz dzīvojamo fondu nodrošina dziļas zināšanas
Nekustamo īpašumu attīstītājs apzināti koncentrējas uz segmentu, kuru pazīst vislabāk – dzīvojamo fondu. Pēc Plātes domām, ilgtermiņā lielāku vērtību rada padziļināta izpratne par vienu jomu, nevis centieni darboties visos nekustamā īpašuma segmentos. "Dzīvojamais fonds ir tas, ko mēs zinām, saprotam un pārzinām vislabāk," skaidro Raimonds. "Citās jomās var būt lielāka neziņas komponente, bet šajā segmentā mēs redzam arī turpmāko attīstības potenciālu."
Gadu gaitā uzkrātās zināšanas ļāvušas labāk izprast, kā mainās cilvēku paradumi, kādas kļūst viņu prasības pret mājokli un kuras tendences ir īslaicīgas, bet kuras saglabājas ilgtermiņā. Kā norāda Plāte, tieši dzīvojamajā fondā pieprasījums saglabājas nemainīgi augsts, lai arī laika gaitā mainās pircēju vēlmes un priekšstati par mājokli.
Izaugsmes pamatā – komanda
Lai arī tuvākajos gados Astor Group plāno īstenot vērienīgus attīstības plānus, administratīvo komandu uzņēmums būtiski paplašināt neplāno. Komandas ieskatā lielākā vērtība ir gadu gaitā izveidojies profesionāļu kodols, kur katrs pārzina savu jomu un kopā spēj īstenot arī apjomīgus projektus. Tāpēc arī tiek saglabāta salīdzinoši kompakta vadības komanda, kurā katram ir sava atbildības joma, bet būtiskākie jautājumi tiek risināti kopīgi.
"Patiesībā mums nav tādas vienvadības. Katram ir sava atbildības joma un sava stiprā puse, taču neviena projekta virzība nav atkarīga tikai no viena cilvēka. Būtiskākos jautājumus izrunājam un risinām kopīgi," skaidro Plāte.
Nākamais solis – Skanste
Pēc “Bordo Rezidenču” īstenošanas Astor Group uzmanība pakāpeniski pāriet uz nākamo izaugsmes posmu – Skansti, kur vairāk nekā 1000 plānoto dzīvokļu pašlaik atrodas dažādos attīstības posmos. Lai arī to apjoms ir ievērojami lielāks, komandā uzsver, ka darba princips nemainās – katrs nākamais solis tiek vērtēts ar skatu nākotnē, rūpīgi izvērtējot gan tirgus situāciju, gan iedzīvotāju vajadzības. "Rīgas mērogā tas ir diezgan liels skaitlis. Mums jāseko līdzi tirgus tendencēm un jābūt pārliecinātiem, ka šo projektu īstais laiks ir pienācis," vērtē Raimonds Plāte.