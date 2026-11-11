NBS skaidro, kādēļ nenotrieca iepriekšējā naktī Latvijā ielidojušos dronus
Aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāju virs Latvijas pavadīto dronu nebija iespējams notriekt, jo nebija izveidojušies "atbilstoši operatīvie apstākļi", teikts Nacionālo bruņoto spēku (NBS) paziņojumā medijiem.
Armija atgādina, ka naktī uz 11. novembri Latvijas gaisa telpā ielidoja trīs bezpilota lidaparāti, no kuriem divi īslaicīgi (1-2 minūtes) šķērsoja valsts Austrumu robežu un viens - šķērsoja Latvijas teritoriju virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem.
Otrdien ap plkst. 23.30 gaisa telpas apdraudējums izsludināts Ludzas novadā saistībā ar divu bezpilota lidaparātu īslaicīgu ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Neilgi pēc tam iespējams apdraudējums tika izsludināts arī Krāslavas un Augšdaugavas novados, reaģējot uz vēl viena bezpilota lidaparāta tuvošanos Latvijas valsts robežai no Baltkrievijas puses.
Vēlāk Krāslavas novadā apdraudējuma līmenis tika paaugstināts, savukārt Augšdaugavas novadā saglabājās iespējams apdraudējums. Lidaparāts Latvijas gaisa telpā neielidoja. Situācijai mainoties, apdraudējuma līmenis Ludzas un Krāslavas novados tika pazemināts, bet pēc pusnakts brīdinājumi visos trīs novados tika atcelti.
Ap plkst. 1 iespējams gaisa telpas apdraudējums tika izsludināts Balvu novadā, kur vēlāk apdraudējuma līmenis tika paaugstināts. Brīdinājumi bija saistīti ar trīs bezpilota lidaparātu tuvošanos Latvijas valsts robežai. Lidaparāti Latvijas gaisa telpā neielidoja, mainīja lidojuma virzienu un turpināja kustību uz ziemeļiem Krievijas teritorijā, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā tika atcelts.
Ap plkst. 2.30 iespējams gaisa telpas apdraudējums tika izsludināts Aizkraukles novadā, kur apdraudējuma līmenis drīz tika paaugstināts. Vienlaikus iespējams apdraudējums tika izsludināts Jēkabpils un Madonas novados. Brīdinājumi bija saistīti ar vienu bezpilota lidaparātu, kas Latvijas gaisa telpā ielidoja no Lietuvas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ap plkst. 3, bezpilota lidaparātam turpinot lidojumu Latvijas gaisa telpā, apdraudējuma līmenis tika paaugstināts Madonas novadā, un apdraudējums tika izsludināts arī Cēsu novadā. Vienlaikus tika atcelti brīdinājumi Jēkabpils un Aizkraukles novados.
Vēlāk apdraudējums Madonas novadā tika atcelts, bet iespējams apdraudējums tika izsludināts Smiltenes un Gulbenes novados. Abos novados apdraudējuma līmenis vēlāk tika paaugstināts, vienlaikus atceļot apdraudējumu Cēsu novadā. Pēc bezpilota lidaparāta izlidošanas no Latvijas gaisa telpas brīdinājumi Smiltenes un Gulbenes novados tika atcelti.
Reaģējot uz šī bezpilota lidaparāta radīto apdraudējumu, NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji tika aktivizēti jau Lietuvā un turpināja reaģēšanas pasākumus arī bezpilota lidaparāta lidojuma laikā Latvijas gaisa telpā.
Konkrētajā situācijā nebija izveidojušies atbilstoši operatīvie apstākļi bezpilota lidaparāta iznīcināšanai, vienlaikus ņemot vērā arī civiliedzīvotāju drošību. Bezpilota lidaparāts pameta Latvijas gaisa telpu un turpināja lidojumu Igaunijas virzienā, kur vēlāk tika zaudēts kontakts ar to gaisa telpas novērošanas sensoros.
NBS sadarbībā ar NATO sabiedrotajiem izvērtēs aizvadītās nakts notikumus, tostarp gaisa telpas apdraudējumu konstatēšanu, informācijas apmaiņu un īstenotos reaģēšanas pasākumus, lai identificētu iespējamos uzlabojumus turpmākai rīcībai līdzīgās situācijās. Patlaban NBS pārtvērējdronu vienības atrodas tikai austrumu pierobežā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
NBS sadarbībā ar NATO sabiedrotajiem turpina Latvijas gaisa telpas uzraudzību un ir gatavi reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem.
NBS aicina iedzīvotājus sekot oficiālajiem paziņojumiem un ievērot atbildīgo dienestu norādījumus. Pamanot aizdomīgu bezpilota lidaparātu, nezināmu objektu vai tā atlūzas, iedzīvotāji aicināti tiem netuvoties, tos neaiztikt un nekavējoties ziņot, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norāda NBS.
Šogad vairākkārt Latgalē un arī Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnu apraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts, savukārt citā gadījumā drons nogāzies pats.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.