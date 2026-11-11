VIDEO: Madona Lāčplēša dienā ietērpusies baltā: pilsētā uzsnidzis pirmais sniegs
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Madonā sagaidīts pirmais sniegs.
Kā sociālajā tīklā "Facebook" vēsta tūrisma informācijas lapa "Visit Madona", trešdien pilsētā zemi pārklājusi neliela sniega kārtiņa.
Jau vēstīts, ka saskaņā ar sinoptiķu prognozēm tuvākajās diennaktīs Latvijā debesis lielākoties būs mākoņainas, un palaikam gaidāmi nokrišņi – lietus un slapjš sniegs. Visvairāk nokrišņu būs Kurzemē, kur galvenokārt līs, bet sausāks laiks gaidāms Zemgalē. Piektdien caur mākoņiem biežāk uzspīdēs saule.
Tāpat tuvākajās dienās pastiprināsies vējš. Ceturtdien tas pūtīs no dienvidiem, bet nedēļas nogalē iegriezīsies no rietumiem un dienvidrietumiem. Jūras piekrastē jārēķinās ar spēcīgām vēja brāzmām, kas sasniegs 20 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra būs diezgan vienmērīga – gan naktīs, gan dienās tā saglabāsies 0..+7 grādu robežās, bet svētdien termometra stabiņš pakāpsies pāris grādus augstāk.
Arī nākamā nedēļa kopumā gaidāma nedaudz siltāka nekā šī, taču brīžiem turpinās līt.