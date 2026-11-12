Vai Ziemassvētkos būs sniegs? Eiropas sinoptiķi atjaunojuši ziemas prognozi Latvijai
Ziema pamazām tuvojas, un sinoptiķi jau mēģina prognozēt, kādi laikapstākļi Latvijā gaidāmi decembrī un janvārī. Eiropas jaunākās prognozes liecina, ka ziemas sākums varētu būt salīdzinoši silts, tomēr speciālisti uzsver – salu un sniegputeņus vēl pāragri norakstīt.
Ko rāda jaunākā Eiropas prognoze?
10. novembrī Eiropas klimata dienests “Copernicus” publicējis atjaunotu sezonālo prognozi 2026./2027. gada ziemai. Saskaņā ar jaunākajiem aprēķiniem lielākajā daļā Eiropas ziemas mēnešos gaisa temperatūra, visticamāk, būs augstāka par klimatisko normu.
Tomēr ir kāda būtiska nianse – ja Eiropas dienvidrietumos siltākas ziemas iespējamība ir diezgan augsta, tad kontinenta ziemeļaustrumu daļā prognoze ir daudz neskaidrāka. Tas attiecas arī uz Baltijas reģionu, kur iespējami gan salīdzinoši maigi laikapstākļi, gan ievērojami aukstuma periodi.
Decembrī noturīgs sals pagaidām netiek prognozēts
Detalizētāku vērtējumu tieši par Latviju 5. novembrī sniedza Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna.
Pēc viņa teiktā, pēc salīdzinoši vēsās novembra pirmās puses mēneša otrajā pusē temperatūras tendencei vajadzētu mainīties. Gaisa temperatūra kļūs augstāka par klimatisko normu, un pašreizējie aprēķini liecina, ka šāda situācija varētu saglabāties arī decembrī.
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Tas nozīmē, ka kalendārās ziemas pirmais mēnesis Latvijā pagaidām tiek prognozēts nedaudz siltāks nekā ierasts. Tomēr jāņem vērā, ka runa ir par mēneša vidējo temperatūru, nevis par to, ka visu decembri valdīs plus grādi.
Salīdzinājumam – decembra klimatiskā norma Latvijā ir -1,1 grāds. Baltijas jūras piekrastē vidējā temperatūra parasti ir augstāka, savukārt valsts austrumu daļā decembris mēdz būt ievērojami aukstāks.
Janvārī siltāks scenārijs joprojām iespējams, taču prognoze nav viennozīmīga
Latvijas sinoptiķu vērtējumā salīdzinoši silts laiks varētu saglabāties ne tikai decembrī, bet arī janvārī, iespējams, pat līdz mēneša beigām.
Andra Vīksnas prezentētajos Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF) aprēķinos vidējā temperatūra decembrī, janvārī un februārī Latvijā tika prognozēta aptuveni par 0,5 līdz vienu grādu augstāka nekā ilggadējie rādītāji. Taču citā prognozes kartē, kas aptver janvāri līdz martu, Latvijā vairs nebija redzama izteikta temperatūras novirze no normas.
Sinoptiķis uzsvēra, ka pret šādiem ilgtermiņa aprēķiniem pagaidām jāizturas piesardzīgi.
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Jāņem vērā arī tas, ka janvāris Latvijā parasti ir ievērojami aukstāks par decembri. Tā vidējā klimatiskā temperatūra ir -3 grādi, bet valsts austrumu rajonos tā noslīd gandrīz līdz -5 grādiem.
Tāpēc pat tad, ja janvāris kopumā izrādīsies siltāks par normu, tas nenozīmē, ka Latvijā nebūs sala. Mēneša laikā iespējami gan ilgstoši atkušņi, gan atsevišķi periodi ar ievērojami zemāku gaisa temperatūru.
Vai Latvijā gaidāma sniegota ziema?
Jaunākajā “Copernicus” prognozē ir vēl kāda interesanta detaļa – lielākajā daļā Eiropas gaidāmā ziema tiek prognozēta mitrāka nekā parasti. Izņēmums varētu būt kontinenta galējie ziemeļu un dienvidu reģioni.
Tomēr lielāks nokrišņu daudzums ne vienmēr nozīmē sniegotu ziemu. Ja gaisa temperatūra būs virs nulles, nokrišņi pārsvarā gaidāmi lietus veidā. Savukārt aukstuma periodos iespējams sniegs un sniega segas izveidošanās.
Pagājusī ziema parādīja, cik strauji laikapstākļi var mainīties
Uzskatāms piemērs ir 2025./2026. gada ziema Latvijā, kad laikapstākļi mainījās ļoti strauji – burtiski dažu nedēļu laikā.
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2025. gada decembris bija piektais siltākais meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Mēneša vidējā gaisa temperatūra sasniedza +2,1 grādu, par 3,2 grādiem pārsniedzot klimatisko normu.
Taču jau 2026. gada janvārī situācija krasi mainījās. Vidējā gaisa temperatūra noslīdēja līdz -8,7 grādiem, kas bija par 5,7 grādiem zem normas. Šis janvāris kļuva par vienu no aukstākajiem pēdējo desmitgažu laikā, turklāt stabila sniega sega saglabājās visu mēnesi.
Tāpēc speciālisti atgādina, ka sezonālās prognozes ļauj noteikt ticamākās laikapstākļu kopējās tendences, taču tās nevar vairākus mēnešus iepriekš precīzi paredzēt konkrētus sala periodus, atkušņus vai sniegputeņus.
Pagaidām gan jaunākie Eiropas aprēķini, gan Latvijas sinoptiķu vērtējums liecina, ka ziemas sākums, visticamāk, būs salīdzinoši silts. Precīzāks priekšstats par laikapstākļiem decembrī un jo īpaši janvārī būs iespējams, tuvojoties šiem mēnešiem.