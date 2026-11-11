Pēc vērienīgā kiberuzbrukuma no CSDD aizgājušais Aksenoks ticis pie jauna amata
Aivars Aksenoks, kurš vēl vasarā pēc apjomīga kiberuzbrukuma IT sistēmām atkāpās no Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) valdes priekšsēdētāja amata, ne tikai ievēlēts Latvijas Tenisa savienības (LTS) valdē, bet kļuvis par tās ģenerālsekretāru.
Piektdien, 31. oktobrī, Rīgā notikušajā LTS biedru sapulcē, kurā netika pieļauta mediju klātbūtne, ievēlēta jauna savienības vadība. Par LTS prezidentu ievēlēts arhitekts, uzņēmējs un ilggadējais Diplomātu tenisa kluba prezidents Mārcis Apsītis, nomainot amatā Egīlu Valeini, kurš savienību vadīja kopš pērnā gada novembra.
Vienlaikus tika apstiprināts arī jaunais LTS valdes sastāvs, kurā vietu saglabājis Jānis Zelmanis, bet klāt nākuši jauni locekļi. Vislielāko uzmanību piesaistījusi Aivara Aksenoka nonākšana savienības vadībā. Viņam šobrīd uzticēts arī ģenerālsekretāra amats, kas nozīmē, ka tieši viņš atbild par tenisa savienības operatīvo darbību.
Papildus Aksenokam jaunajā LTS valdē ievēlēti arī Edgars Rauza, Sergejs Bogačovs, Irina Kuzmina-Rimša, Anna Barinova, Juliāna Poļanska, Lilita Didriksone, Jānis Muktupāvels un Elans Strazdiņš.
Jaunais LTS prezidents Apsītis savā paziņojumā norādījis, ka viņa prioritātes būs Latvijas tenisa attīstības vīzijas pilnveidošana, sabiedrības saliedēšana un ilgtspējīgas attīstības sistēmas veidošana, kuras centrā ir bērns un viņa iespējas sasniegt sportiskos mērķus.
"Vispirms izvērtēsim esošo situāciju, uzklausīsim biedrus un sāksim ar konkrētiem darbiem. Ar atklātību, sadarbību un kopīgu redzējumu veidosim modernu un vienotu Latvijas tenisu," uzsvēris Apsītis. LTS uzdevums turpmāk būšot apvienot klubus, trenerus, spēlētājus un vecākus vienotam mērķim.
Sociālajos tīklos pēc slēgtās LTS sēdes gan izskanējusi kritika ne tikai par Aksenoka ievēlēšanu, bet arī par iespējamu ietekmīgu personu slēptu klātbūtni tenisa savienības lēmumu pieņemšanā, taču LTS vadība šīs spekulācijas nav komentējusi.
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Portāls Jauns.lv jau vēstījis, ka kiberuzbrukumā CSDD noplūda tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju dati. CSDD valde vēlāk negribīgi atkāpās no amata.