"Rīgas ūdens" vadība skaidro, kas notiks ar ūdens tarifiem un kādas problēmas slēpjas zem ielām, pa kurām ikdienām ejam
Rīgas pašvaldības ūdensapgādes uzņēmums "Rīgas ūdens" (RŪ) 4. novembrī emitēja piecu gadu Eiropas zaļās obligācijas 40 miljonu eiro apmērā ar fiksēto gada procentu likmi 4,839%. Ar jauno emisiju RŪ noslēdzis 2025. gadā sākto 60 miljonu eiro obligāciju programmu. Kā līdz šim klājies ar līdz 2028. gadam iecerētās investīciju programmas īstenošanu un vai ir gaidāms tarifu pieaugums, intervijā aģentūrai LETA stāsta RŪ valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš un valdes locekle Agnese Ozolkāja.
Līdz ar jauno obligāciju emisiju RŪ obligāciju programma, kuras kopējais apjoms ir 60 miljoni eiro, ir izpildīta. Ko darīsiet tālāk - nākotnē emitēsiet vēl obligācijas vai arī orientēsieties uz kredītiem?
Krišjānis Krūmiņš (K.K.): Obligācijas, protams, nav pašmērķis, bet tā ir piesaistītās naudas diversifikācija. Mums ir noslēgts arī liels līgums par 70 miljonu eiro aizdevumu no Eiropas Investīciju bankas, ir līgumi ar vietējām komercbankām.
Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, ja mēs saglabāsim mūsu investīciju tempu, nākotnē noteikti izvērtēsim likmes un iespējamos riskus turpmākām obligāciju emisijām. Turklāt lielāko darbu jau mēs esam izdarījuši, gatavojoties šai obligāciju emisijai, - tā ir korporatīvā pārvaldība, taksonomiju portfelis, kas atbilst zaļo obligāciju prasībām. Tas jau ir iestaigāts ceļš, kuru varam atkārtot.
Jūsu kopējā investīciju programma līdz 2028. gadam pārsniedz 235 miljonus eiro, kas nozīmē, ka papildu finanšu resursi būs jāpiesaista jebkurā gadījumā?
Agnese Ozolkāja (A.O.): Investīciju programmai, kuras kopējais apjoms ir 235 miljoni eiro, ar šo obligāciju laidienu ir pietiekami, jo mums ir piesaistīti finanšu resursi arī no bankām. Līdz ar to par obligācijām domāsim nākamajā periodā.
Pirmais obligāciju laidiens 20 miljonu eiro apmērā būs jādzēš 2030. gada vasarā. Jums tam būs līdzekļi?
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A.O.: Šobrīd mēs plānojam, ka tie būs mūsu pašu līdzekļi, bet mēs neizslēdzam iespēju, ka mēs varam to segt ar jaunu obligāciju laidienu.
Kā jūs pašlaik vērtējat tirgus likmes?
A.O.: Likmes noteikti ir augstākas nekā iepriekšējā periodā, jo eiro resursu ilgtermiņa cena ir pieaugusi. Bet, ja mēs skatāmies prognozes nākamajam gadam, tad likmes varētu pieaugt vēl vairāk. Tādēļ, īstermiņā skatoties, var šķist, ka tas ir dārgi, bet ilgtermiņā likmes izlīdzināsies. Turklāt, ja mēs skatāmies vidējo likmi mūsu saistībām, tad tā ir salīdzinoši zema.
Jums būs jādzēš gan obligācijas, gan jāatmaksā kredīti - vai Rīgas dome ir ar mieru, ka jūs tādēļ nevarēsiet maksāt tik lielas dividendes?
K.K.: Par dividenžu politiku mēs esam vienojušies. Rīgas domei dividendēs mēs maksājam 10% no peļņas. Savukārt, atlikušo daļu Rīgas dome mums ir atļāvusi investēt uzņēmumā, tīklu atjaunošanā un modernizācijā. Līdz ar to šī nauda jau pašlaik paliek pie mums.
RŪ bija Latvijā pirmais pašvaldības uzņēmums, kas emitēja obligācijas. Kopš tā laika jūsu pēdās neviens cits pašvaldības uzņēmums nav gājis, lai gan valsts un privātiem uzņēmumiem obligācijas pašlaik ir diezgan populārs veids, kā piesaistīt naudu. Ar ko to skaidrojat?
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K.K.: Mēs faktiski esam vides uzņēmums, un tādēļ būtu grēks neizmantot iespējas emitēt tieši zaļās obligācijas, jo mēs gan apsaimniekojam ūdens resursus, rūpējamies, lai tie nonāktu pie iedzīvotājiem, gan attīrām notekūdeņus un rūpējamies, lai tie Baltijas jūrā nonāktu pēc iespējas mazāk piesārņoti. Katrā no šiem posmiem var saskatīt pamatojumu zaļajām obligācijām. Iespējams, citiem pašvaldību uzņēmumiem tik daudz pamatojumu nav.
A.O.: Vienlaikus man jāsaka, pēc tam, kad mēs izlaidām Eiropas jaunā standarta zaļās obligācijas, mūsu piemēram sekoja vēl divi uzņēmumi Latvijā. Citās Eiropas valstīs, arī lielajās valstīs, ir labi, ja viens uzņēmums, kurš ir emitējis jaunā standarta zaļās obligācijas. Tādēļ mēs jau Eiropas līmenī esam atpazīstama kā valsts, kuras uzņēmumi spēj emitēt zaļās obligācijas.
Kā nākamais līmenis pēc obligācijām parasti tiek minēta akciju emisija, un pašlaik ir paredzēts, ka akcijas biržā varētu kotēt "Rīgas namu pārvaldnieks". Vai jums ir bijusi saruna ar Rīgas domi par to, ka, iespējams, biržā kaut vai daļēji varētu kotēt arī RŪ akcijas?
K.K.: Šādas sarunas laiku pa laikam ir, bet tās nav rezultējušās ar konkrētu uzdevumu.
Tas arī nav pašmērķis. Ir jābūt mērķim, kuram mēs šos līdzekļus tērēsim, lai investori, kas iegādātos mūsu kapitāldaļas, redzētu to vērtības pieaugumu nākotnē. Kamēr mēs tikai modernizējam cauruļvadus vai darām kaut ko tamlīdzīgu, tas nenes uzņēmuma vērtības pieaugumu. Vienīgais veids, ko mēs saskatām un par to esam runājuši arī ar mūsu stratēģiskās attīstības konsultatīvo padomi, ir tas, kas notiek Rietumeiropā, kad ūdensapgādes uzņēmumi apvienojas. Piemēram, Nīderlandes "Brabant Water" ir izveidojies no 200 uzņēmumiem, un šādā veidā ir kāpināta attīstība. Mūsu attīstības virziens būtu, ja mēs iegādātos Pierīgas komunālos ūdenssaimniecības uzņēmumus un apvienotu mūsu tīklus, kam tad varētu izmantot investoru, nevis rīdzinieku naudu, lai tas neietekmētu tarifu. Taču tas ir politisks lēmums, un līdz šim tāds nav pieņemts.
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Maijā Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā bija sēde, uz kuru bija uzaicināti arī Mārupes, Ķekavas, Ropažu komunālo saimniecību pārstāvji, un mēs stāstījām, kādi varētu būt ieguvumi, jo mēs varētu dalīties gan ar savu inženiertehnisko kompetenci, gan resursiem, kas mums tiešām ir. Savukārt mūsu ieguvums varētu būt tajā, ka rīdzinieku skaits gadu gaitā nedaudz ir krities, un mums būtu iespēja kāpināt darbības apjomus un plānot visa Rīgas areāla attīstību kopumā. Piemēram, ja mēs skatāmies uz tālāku nākotni, tad tādai notekūdeņu attīrīšanas stacijai, kāda pašlaik ir Daugavgrīvā, visticamāk, būtu jābūt vēl kādā citā vietā. Bet ekonomisko izdevīgumu tam var vērtēt tikai tad, kad ir zināms, cik liels būs teritorijas pārklājums.
Līdz ar to sarunas ir bijušas, bet tas ir politikas līmeņa jautājums, par kuru savstarpēji ir jāvienojas pašvaldībām.
Par jaunajā emisijā iegūtajiem līdzekļiem plānojat kanalizācijas tīklu atjaunošanu, metāntenku parka paplašināšanas pabeigšanu, energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizāciju un IT monitoringa sistēmas modernizāciju. Cik daudz katrā no šiem projektiem jāiegulda, un kāds būs ieguvums rīdziniekiem?
A.O.: Kanalizācijas tīklu atjaunošanai ir paredzēti 22 miljoni eiro, metāntenku būvniecībā, kas ir liels solis energoefektivitātes virzienā, paredzēts ieguldīt 16 miljonus eiro no obligācijās piesaistītajiem līdzekļiem. Šis projekts ir uzsākts jau iepriekšējā gadā, un 40% no darbiem jau ir izdarīti. Vēl 1 miljonu eiro paredzēts ieguldīt energoefektivitātes projektā un 330 000 eiro - IT infrastruktūrā.
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Man ir jāpiebilst, ka par pirmajā obligāciju laidienā piesaistītajiem līdzekļiem mēs jau esam ieguldījuši gan kanalizācijas tīkla atjaunošanā, gan arī citos projektos. Šogad esam pabeiguši divus saules parku projektus un jau redzam ieguvumu, jo, paši ražojot elektrību, varam būtiski samazināt izmaksas.
K.K.: Ja mēs turpinām par ieguvumiem, tad no metāntenku parka paplašināšanas lielākais pluss ir tas, ka mēs atbilstīgi pārstrādājam notekūdeņu attīrīšanas rezultātā radušās dūņas. Tās tiek izraudzētas, tām vairs nav tādas smakas kā pirms tam, tās nav tik šķidras, un līdz ar to nav arī tik lielas galvas sāpes apkārtnes iedzīvotājiem. Otra lieta - metāntenkos mēs ražojam biogāzi un būvēsim savu koģenerācijas staciju, kas ražos siltumu mūsu pašpatēriņam.
Kad koģenerācijas stacija taps?
K.K.: Plānots ir to uzbūvēt līdz ar metāntenku būvniecības beigām, kas ir 2029. gada noslēgumā.
Savukārt kanalizācijas tīkla atjaunošana ir būtiska divu apsvērumu dēļ. Ja ir zems gruntsūdeņu līmenis un kanalizācijas cauruļvads ir bojāts, tad notekūdeņi ieplūst gruntī un to piesārņo. Savukārt, ja gruntsūdeņi ir augsti, tad tie caur bojājumu vietām tiek iespiesti kanalizācijas tīklā un nelietderīgi tiek tērēti sūkņu resursi, jo pa to faktiski tiek pārsūknēti gruntsūdeņi.
Mūsu pats svarīgākais mērķis ir sakārtot savus aktīvus un izveidot aktīvu pārvaldības sistēmu un saprast prioritātes, kurā tehnoloģiskajā iekārtā vajag ieguldīt, uzlabot plānošanu.
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Līdz investīciju programmas noslēgumam 2028. gadā ir palikuši divi gadi. Kā ar tās īstenošanu ir sekmējies, un vai izdosies izdarīt visu plānoto?
K.K.: Īstenojot šo programmu, ir arī vairāki secinājumi, un pirmais attiecas uz iepirkumiem. Mums ir jāspēj veidot lielākus iepirkumu portfeļus un pasūtīt darbus uz vairākiem gadiem. Pie šādas atziņas mēs nonācām, runājot arī ar Tallinas ūdensapgādes uzņēmuma "Tallinna Vesi" vadību. Tallinā uzņēmumi, kuri piedalās iepirkumos, dabū pasūtījumu nākamajiem trīs gadiem. "Tallinna Vesi" gadā izdodas atjaunot apmēram 44 kilometrus cauruļtīklu, kamēr mums šis rādītājs ir vidēji 25 kilometri. Mūsu klupšanas akmens ir tajā, ka iepirkumi tiek rīkoti par mazām daļām. Tas atbild uz jautājumu, vai tiksim galā. Ja mēs rīkotu iepirkumus par lielākiem darbu portfeļiem, mums būtu to vieglāk administrēt, bet iepirkumos piesaistītajiem uzņēmumiem būtu vieglāk plānot darbu ilgākā termiņā, jo tagad iznāk, ka viņi dzīvo no iepirkuma uz iepirkumu. Sadarbībai ir jābūt sinhronai.
Savukārt, kas attiecas uz specializētiem darbiem, tad mums ir jāveic rūpīga izpēte arī ārpus Latvijas robežām, jo ūdensapgādes specifiskie darbi ir tādi, kuriem Latvijas būvnieki bieži nav specializējušies.
A.O.: Investori visvairāk novērtē to, ka kopš investīciju programmas uzsākšanas jau trešdaļa mērķu ir realizēti.
Esat paziņojuši pusgada darbības rezultātus. Vai gadā kopumā šāda tendence saglabāsies?
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A.O.: Jā, tendence noteikti būs tāda pati kā pirmajā pusgadā. Pirmajā pusgadā bija apgrozījuma pieaugums par 14% un stabilu peļņas daļu. Mēs rēķināmies ar līdzīgu pieaugumu gadā kopumā.
Prognozes skatās arī starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody’s", kas piešķīra mums kredītreitingu, un viņi ir apliecinājuši, ka mūsu finanšu situācija, arī ar šīm lielajām investīcijām, ir ļoti stabila.
Nesen par to, ka būs jāceļ tarifs, paziņoja "Rīgas siltums". Arī RŪ darbā ir pietiekami liels enerģijas patēriņš, un vai tas nozīmē, ka arī jūs vērsīsieties pie Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijas ar tarifa pieauguma projektu?
K.K.: Kad mēs izstrādājām stratēģiju līdz 2030. gadam, tad tika plānota arī finanšu plūsma. Skaidrs, ka tarifu kāpums ir neizbēgams. Jautājums ir par to, cik strauji tarifs varētu kāpt, tādēļ mēs mērķtiecīgi meklējam iespējas, kā samazināt izmaksas.
A.O.: Regulators 2025. gada 1. decembrī apstiprināja divus RŪ tarifus. Šī brīža tarifs ir spēkā līdz 2026. gada beigām, savukārt no 2027. gada 1. janvāra spēkā stāsies otrs tarifs, kas ir par 4 eirocentiem lielāks un būs spēkā līdz nākamajai tarifa pārskatīšanai.
Pašlaik mēs trīs gadu budžetā strādājam pie efektivitātes pasākumiem, lai nākamajā periodā tarifa kāpums būtu pēc iespējas mazāks.
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Tomēr pēc jūsu tarifu apstiprināšanas sākās karadarbība Tuvajos Austrumos, kas būtiski ietekmēja energoresursu cenas. Vai jums ar tarifa kāpumu par 4 eirocentiem pietiks, lai segtu izmaksas?
K.K.: Man ir jāsaka, ka ģeopolitiskie notikumi ir ietekmējuši ne tikai energoresursu, bet arī mums nepieciešamo reaģentu cenas. Piemēram, būtiski ir kāpusi metanola cena, kas nepieciešams attīrīšanas iekārtās. Kāpums ir liels, un cena ir svārstīga. Protams, ka arī tas ietekmēs tarifu.
Kad jūs varētu vērsties Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijā ar jaunu tarifa piedāvājumu?
A.O.: Vispirms mums līdz decembrim ir jāsagatavo budžets un pēc tam lemsim, ar kādu tarifa projektu nākamajam periodam iesim pie regulatora. Šogad tas noteikti nenotiks.
Tomēr tas, kā ir kāpušas izmaksas, ir zināms. Vai ir skaidrs, par kādu tarifa pieaugumu varētu būt runa?
A.O.: Te ir jārunā par vairākām aktivitātēm, un mēs pašlaik fokusējamies uz izmaksu samazināšanu. Līdz ar to tarifa jautājumā ir jārunā ne tikai par resursu izmaksu kāpumu, bet arī par to, kā varam samazināt izmaksas. Taču, jā, mums ir izaicinājumi, jo, piemēram, būvniecības izmaksu indekss aug katru ceturksni. Šajā gadā tikai būvniecības izmaksas vien ir par 10% lielākas, un tas noteikti atspoguļosies nākotnes tarifos.
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Tomēr mēs sekojam līdzi arī izmaiņām mājsaimniecību ienākumos. Rīgas dome ir noteikusi, ka izmaksām par ūdensapgādi nevajadzētu pārsniegt 1,2%, bet mūsu pašu mērķis ir, lai izmaksas par ūdensapgādes pakalpojumiem nepārsniegtu 1% no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem. Mēs saprotam, ka izmaksas aug par visu, un negribam uzlikt papildu slogu iedzīvotājiem.
Kāds pašlaik ir kopējais ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas stāvoklis Rīgā?
K.K.: Es teikšu, ka no desmit ballēm var ielikt septiņas. Viss ir ļoti atkarīgs no tā, kādā gruntī atrodas konkrētais cauruļvads, no kāda materiāla tas ir, kad un kurš to ir būvējis, jo, piemēram, padomju laikā būvētie cauruļvadi ir nolietojušies ļoti ātri, bet 20. gadsimta sākumā liktās čuguna caurules joprojām ir labā stāvoklī. Ietekme ir arī tam, cik skarbas ir ziemas. Ja grunts pamatīgi sasalst un pēc tam atlaižas, tas izraisa izmaiņas un ietekmē arī cauruļvadus. Ja tie ir no mūsdienu materiāliem, plastmasas, tad tie ir elastīgāki, ja tie ir padomju laika cauruļvadi, tad grunts staigāšana tos ietekmē vairāk.
Kritērijs noteikti ir tas, vai nepieaug avāriju skaits, un tas ir stabils.
Nav jau arī pašmērķis panākt, lai nebūtu nevienas avārijas, jo tad tas nozīmē ļoti lielas investīcijas un tas uzreiz atspoguļosies tarifā. Mūsu uzdevums ir noteikt prioritātes, kur vajadzīgi lielākie ieguldījumi.
Tādēļ es teikšu, ka kopumā situācija ir laba, bet, lai mēs to nepazaudētu, mērķtiecīgi ir jāveic investīcijas un jākāpina cauruļvadu atjaunošanas temps. Ar to, ko mēs šobrīd gadā atjaunojam - 25 kilometrus -, ir par maz.
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Kopumā mūsu darbībai pašlaik ir trīs lieli virzieni. Viens ir vides jautājumi, ko prasa arī Eiropas Savienības direktīvas, un pamatā tas skar notekūdeņu attīrīšanu. Otrs lielais bloks ir cauruļvadu izbūve tur, kur pašlaik Rīgā nav pieejama centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Un trešais lielais bloks ir jau pieminētā nolietotās infrastruktūras atjaunošana.
Te ir arī atbilde uz jautājumu, kādēļ aug tarifs, jo mūsu infrastruktūra nav nemainīga, tā attīstās. Gan tiek izbūvēti jauni posmi, gan ir jāuzlabo notekūdeņu attīrīšana, lai mazinātu Baltijas jūras piesārņojumu.
Ir arī Rīgas apkaimes, kur situācija ar cauruļvadu stāvokli ir vissliktākā?
K.K.: Nē, tādu nav. Situācija visos Rīgas lielajos rajonos ir diezgan līdzīga.
Kāds būtu optimālais atjaunošanas temps, lai situācija nepasliktinātos?
K.K.: Mēs paši uzskatām, ka atjaunošanas tempu vajadzētu kāpināt divtik.
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Proti, gadā atjaunot apmēram 50 kilometrus cauruļvadu?
K.K.: Jā. Mums arī izveidots atjaunošanas plāns, kurā ņemts vērā gan cauruļvadu materiāls, gan ūdens daudzums, kas pa to plūst, gan avāriju skaits. Bet mums arī maksimāli ir jāstrādā kopā ar Rīgas pilsētu, jo tad, kad tiek veikta ielu pārbūve, mums visizdevīgāk ir veikt arī cauruļvadu nomaiņu.
To reāli izdodas izdarīt?
K.K.: Paliek arvien labāk.
Cik daudz avāriju ūdensvados notiek?
A.O.: Pagājušajā gadā bija 442 avārijas, kas vidēji ir 1-2 avārijas dienā.
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K.K.: Iemesli ir novecojuši cauruļvadi, grunts kustības ziemas laikā.
Viens apstāklis, kas jāmin, ir arī ūdens spiediens, kāds tas tiek uzturēts tīklā. Jo spiediens ir mazāks, jo mazāk ir arī avāriju, un cik ir sanācis runāt ar citu uzņēmumu pārstāvjiem, tad Rīgā tiek uzturēts ļoti augsts spiediens. Citās valstīs vēsturiski ir veidojusies situācija, ka spiediena paaugstināšanas iekārtas atrodas pašās ēkās un tās darbojas atbilstoši tam, cik augsta ir katra ēka. Rīga vēsturiski ir attīstījusies tādā veidā, ka spiediena uzturēšana vienmēr ir bijusi uz ūdenssaimniecības pleciem. Bet sekas ir tādas - jo lielāks spiediens, jo lielāka slodze uz cauruļvadiem un avārijas notiek biežāk.
Klimata pārmaiņu rezultātā faktiski katru gadu Latvija piedzīvo arī ekstremālus laikapstākļus, tostarp teju katru vasaru Rīga piedzīvo spēcīgas lietusgāzes, ar kurām netiek galā notekūdeņu sistēma. Savukārt šogad augusta vētras laikā Jēkabpilī elektrības atslēguma dēļ pārstāja darboties arī ūdensapgāde un kanalizācija. Cik būtu gatava Rīgas ūdensapgādes sistēma, ja ilgstoši nebūtu elektrības?
K.K.: Mēs lepojamies ar to, kā mūsu darbinieki strādāja šīs lielās vētras un lietusgāžu laikā. Bija elektrības padeves pārrāvumi notekūdeņu attīrīšanas stacijā un kanalizācijas sūkņu stacijā, bet faktiski rīdzinieki to neizjuta, jo mēs ļoti nopietni strādājam pie darbības nepārtrauktības plāna. Piemēram, mēs tagad izmēģināsim pat tādu lietu kā Rīgas kanāla ūdens attīrīšana mobilā konteinerā. Ar šādām mobilām iekārtām mēs varēsim nodrošināt dzeramo ūdeni arī tad, kad tas vispār nav pieejams. Tāpat mēs aktīvi iepērkam ģeneratorus, lai spējam ar elektrību nodrošināt paši sevi un ārkārtas situācijās iedot tos tuvējām pašvaldībām, kā tas jau pirms diviem gadiem notika ar Jūrmalu, kurai bija vajadzīga palīdzība ar kanalizācijas sūkņiem.
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Ārkārtas situācijās ir arī skaidri noteiktas prioritātes. Pati pirmā prioritāte vienmēr būs dzeramā ūdens nodrošināšana. Tādēļ mēs rēķināmies, ka tas ir jāspēj nodrošināt arī tad, ja ir energoapgādes pārrāvumi, jaudas samazinājumi, kad nav iespējams nodrošināt ūdens spiedienu līdz augstākajiem stāviem.
Vienlaikus ir jāsaprot arī tas, ka var nodrošināties darbam bez elektrības arī uz ļoti ilgu periodu, bet tas prasa milzīgas investīcijas gan ģeneratoros, gan degvielā. Tādēļ ir jāatrod līdzsvars. Ir jau saprotamas gaidas, ka visam ir jābūt visaugstākajā līmenī, lai arī kādas vētras un citas kataklizmas mums ietu pāri, bet ir arī jāsaprot, kā tas atsauksies uz izmaksām un tiem pašiem tarifiem. Pašlaik mēs ejam uz to, lai gadījumos, ja ūdensvadā nav ūdens, mēs to spējam piegādāt arī citā veidā.
Kā pašlaik klājas ar centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ieviešanu Rīgas apkaimēs, kurās tās līdz šim nebija pieejamas? Un vai tam pietiek naudas?
K.K.: Arī Rīgas dome šajā ziņā nosaka savas prioritātes, un kā piemēru varu minēt Mangaļsalu, kur šobrīd notiek būvniecības darbi un apkaime tiek pieslēgta centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Otra šāda vieta ir Dārziņu apkaime, kur pašlaik ir izpētes un projektēšanas stadija. Pēc tam attīstības iespējas pavērsies arī Rumbulai. Protams, ka jēgpilni centralizētajiem tīkliem ir pieslēgt apkaimes ar blīvāku apbūvi, un Dārziņos tāda ir. Savukārt izaicinājumi tur ir šaurās ielas, kur ir maz vietas papildu komunikācijām.
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A.O.: Tāpat plānos ir Bukulti un Čiekurkalna pirmā kārta.
K.K.: Diemžēl ir arī situācijas, kad Rīgas pašvaldība investē centralizētajos tīklos, bet iedzīvotāji pēc tam tiem diezgan pasīvi pieslēdzas. Apstākļi tam ir dažādi - kāds saka, ka tas ir par dārgu, kāds jau ir investējis savos individuālajos risinājumos, citam šķiet, ka ērtāk ir, ja atbrauc un izsūc izsmeļamo kanalizācijas bedri.
Cik procentu vidēji pieslēdzas šiem jaunizbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas vadiem?
K.K.: Galu galā pieslēdzas ap 80%.
Tam ir paredzēts arī pašvaldības atbalsts?
K.K.: Jā, ir pašvaldības līdzfinansējums no 1000 līdz 2000 eiro, un tas ir atkarīgs no tā, cik garš ir jābūvē pieslēgums līdz mājai. Maznodrošinātajiem atbalsts ir vēl lielāks.
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Ir gan arī situācijas, ka ēkās nemaz nav sanitārā mezgla, un, lai domātu par pieslēgumu, no sākuma ir jāizbūvē tas, un tad tas daudziem jau ir par dārgu. Situācijas ir ļoti dažādas.
Kāda ir maksājumu disciplīna par jūsu sniegtajiem pakalpojumiem, un kādi parādi ir izveidojušies?
A.O.: Lai gan mēs naudu saņemam no namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, mēs arī no to maksājumiem varam spriest par iedzīvotāju maksātspēju. Vidējais parāds, kas ir par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, ir 3 miljoni eiro. Ziemā mēs arī nācām pretī un nepiemērojām nokavējuma naudas, un parādi patiesībā samazinājās. Turklāt jāsaka, ka tādu ilgstošu kavējumu, virs 2 mēnešiem, ir maz - zem 1%.
Nereti ir domstarpības par to, cik daudz ūdens ir piegādāts daudzdzīvokļu mājām un cik izlietots dzīvokļos. Virknē pašvaldību pašlaik notiek diskusijas par viedo ūdensskaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos. Tas kaut kā situāciju uzlabotu?
K.K.: Mums pašlaik ir programma, kurā mēs uzstādām vairāk nekā 23 000 viedo skaitītāju mūsu klientiem. Tie tiek uzstādīti uz ūdens ievada ēkā, un mēs varam redzēt, cik daudz ūdens katru stundu šī konkrētā ēka ir patērējusi. Labums ir tajā, ka mēs operatīvi varam reaģēt uz netipiskām nobīdēm patēriņā un uzreiz šo informāciju nodot ēkas apsaimniekotājam. Ja arī iedzīvotājiem būtu viedie skaitītāji dzīvokļos, tad, manuprāt, tas atrisinātu visus strīdus, jo tad uzreiz var saprast, cik kurš ir lietojis ūdeni un kur parādās netipiski patēriņi. Ieguvums ir dati, kurus var analizēt un salīdzināt, un pazūd pamats visām interpretācijām, kuras nākas dzirdēt.
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Jau pieminējāt, ka iedzīvotāju skaits Rīgā ir sarucis. Kā tas ir ietekmējis ūdens patēriņu?
K.K.: Pēdējā gada laikā ir redzams pat ūdens patēriņa pieaugums par nepilnu procentu. Tas nozīmē, ka patēriņš ir stabilizējies.
Tomēr vēsturiski ūdensapgādes cauruļvadu sistēma Rīgā ir būvēta vienam miljonam un vairāk iedzīvotāju, līdz ar to infrastruktūra netiek izmantota pilnvērtīgi. Piemēram, ūdens sagatavošanas stacija "Daugava" strādā ar 30% slodzi. Tādēļ pašlaik veicam pētījumus, vai šajā vietā ir iespējams pāriet uz pazemes dzeramā ūdens izmantošanu. Tas arī būtu lētāk, jo nevajadzētu izmantot visus reaģentus, kas nepieciešami, lai attīrītu Daugavas ūdeni.
Izmaksas ūdensapgādes sistēmas uzturēšanai jau nesamazinās tādēļ, ka tā netiek pilnībā izmantota.
Kas pašlaik jau ir izdarīts Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas stacijā un kas vēl tiks darīts?
K.K.: Mēs vēlamies palielināt bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" jaudu. Šobrīd mēs spējam attīrīt 10 000 kubikmetru stundā. Plāns ir kāpināt jaudu līdz 18 000 kubikmetru stundā. Ir divi mērķi. Pirmais - līdz ar jaunas tehnoloģijas ieviešanu mēs notekūdeņus varēsim attīrīt labāk. Otrais - varēsim uztvert lielāku notekūdeņu daudzumu, kas nozīmē, ka spēcīgu lietusgāžu laikā mēs tik daudz neizlaidīsim avārijas izlaidēs Daugavā. Vienlaikus mēs vienmēr atgādinām, ka lielo lietusgāžu laikā notekūdeņi, kuri nonāk Daugavā, jebkurā gadījumā ir spēcīgi atšķaidīti ar lietus ūdeni. Nākamā lieta, kādēļ mums ir jādomā par lielākām attīrīšanas jaudām, ir Pierīgas attīstība. Savus notekūdeņus mums nodod Ķekava, Mārupe, Ropaži, daļēji Jūrmala.
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Līdz ar to tas ir viens no svarīgākajiem investīciju projektiem, kas mums būs jārealizē nākotnē.
Kāda būs šī jaunā tehnoloģija?
Granulēto aktīvo dūņu tehnoloģija ļauj attīrīšanas procesā saglabāt blīvākās un labāk nosēdošās aktīvās dūņas, bet sliktāk nosēdošās dūņas no procesa izvadīt. Rezultātā dūņas ātrāk atdalās no attīrītā ūdens un esošo infrastruktūru iespējams izmantot daudz efektīvāk. Tas ļauj palielināt stacijas "Daugavgrīva" attīrīšanas jaudu, nebūvējot proporcionāli tik lielus jaunus baseinus un nostādinātājus, kādi būtu nepieciešami ar līdzšinējo tehnoloģiju.
Kad šo tehnoloģiju varētu ieviest?
K.K.: "Daugavgrīvas" projekts ir jāpabeidz līdz 2030. gada beigām.
A.O.: Šī projekta īstenošanai ir piesaistīts arī Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums. Kopējās projekta izmaksas varētu pārsniegt 50 miljonus eiro, un ir apstiprināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 22,3 miljoni eiro.
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Vai modernizācija ir nepieciešama arī dzeramā ūdens ieguves vietām?
K.K.: Mēs pašlaik pētām pazemes ūdeņus Ķekavas novadā aiz mūsu Daugavas ūdens attīrīšanas stacijas, jo, kā jau es minēju, pazemes ūdens izmantošana ir lētāka, to nevajag tik ļoti attīrīt kā atklātu ūdenstilpju ūdeni. Savukārt pārējās pazemes ūdens ieguves vietās mēs pētām, kur vēl vajadzētu uzstādīt atdzelžošanas iekārtas, lai samazinātu mangāna un dzelzs daudzumu dzeramajā ūdenī.