Sabiedrība
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VIDEO: nopelnītā pilsonība - kam un par ko dodam tiesības saukt sevi par Latvijas pilsoni?
Iepriekšējā Saeima uz atvadām mums sagādāja skandālu, kas saistīts ar pilsonības piešķiršanu par īpašiem nopelniem.
Vispirms deputāti diezgan vienprātīgi nobalsoja par pilsonības piešķiršanu kādai indiešu zinātniecei, kuru rekomendēja Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš. Kad atklājās, ka indiešu zinātniece patiesībā laikam tomēr nav nekāda zinātniece, tad deputāti lielā steigā šo lēmumu atsauca.
Visa šī jezga radīja pamatotus jautājumus - kādēļ mēs tik dāsni dalām pilsonību un pat nenoskaidrojam, kam tieši? Vai šādi netiek degradēts īpašu nopelnu jēdziens? Par to visu parunāsim ar Augstākās tiesas senatori un Latvijas universitātes profesori Sanitu Osipovu.
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini būtisko Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!