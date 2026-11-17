Ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem pārrunā sadarbību un gūtās atziņas
Tukuma novada Civilās aizsardzības komisija tikās ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, lai izvērtētu pieredzi dabas stihiju seku likvidēšanā un vienotos par efektīvāku sadarbību ārkārtas situācijās, informē pašvaldībā.
5. novembrī Tukuma novada Civilās aizsardzības komisija tikās ar novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB) pārstāvjiem, lai pārrunātu šogad dabas stihiju un to radīto postījumu seku likvidēšanā gūto pieredzi, kā arī apzinātu problēmjautājumus, kuru risināšanā var iesaistīties pašvaldība.
Tikšanās laikā pārrunāta BUB iesaistes kārtība un darbības algoritms – kādos gadījumos biedrības tiek piesaistītas palīdzības sniegšanai, kā arī sadarbības un komunikācijas mehānismi starp iesaistītajām pusēm.
Uzmanība tika pievērsta arī vairākiem praktiskiem jautājumiem, kas ietekmē brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba efektivitāti. Kā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem tika izcelta operatīvo sakaru nodrošināšana brīžos, kad nav mobilo sakaru pārklājuma. Tika apspriesta informācijas aprites pilnveidošana, lai ārkārtas situācijās visi iesaistītie savlaicīgi saņemtu nepieciešamo informāciju un varētu koordinēti rīkoties.
Tāpat pārrunāta ūdens hidrantu reģistra pieejamība brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām un hidrantu piekļūstamība, kā arī degvielas rezervju veidošanas un uzglabāšanas iespējas un nepieciešamā aprīkojuma nodrošinājums ugunsdzēsēju transportlīdzekļos.
Tukuma novads izsaka lielu pateicību brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem par ieguldīto darbu, atsaucību un sniegto atbalstu novada iedzīvotājiem. BUB iesaiste un gatavība palīdzēt ir nozīmīgs atbalsts ne tikai iedzīvotājiem, bet arī dienestiem, palīdzot mazināt to noslodzi.
Paldies par jūsu sirdsdarbu, pašaizliedzību un palīdzīgo roku mūsu novadniekiem!