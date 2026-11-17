Uz kurieni jādodas vērot 18. novembra salūti? Pilsētas, kur notiks svētku uguņošanas
Jau septīto gadu Latvijā uz Valsts svētkiem vairums pilsētu vairs nerīko svētku uguņošanas. Tomēr ir dažas pilsētas, kurās tās notiek arī šogad 18. novembrī. Jauns.lv skaidro kur un cikos tās būs un uz kurieni Latvijas valsts dzimšanas dienā jādodas vērot salūti.
Latvijā no tradicionālās 18. novembra svētku uguņošanas pašvaldības masveidā sāka atteikties 2022. gadā, pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tomēr tradīcija netika aizliegta visā valstī – lēmumu par salūta rīkošanu katra pašvaldība pieņēma atsevišķi. Bet pirms tam – 2020. un 2021. gadā - uguņošanas ne tikai Valsts svētkos, bet arī Jaungada naktī tika atceltas Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. Tā kā jau septiņus gadus Latvijā svētku salūti ja ne ir aizliegti, tad tie jāmeklē kā ar uguni. Uguņošana kļuvusi par retumu! Sākotnēji galvenais iemesls bija karā cietušo cilvēku, kuri bija patvērušies Latvijā, pasargāšana no sprādzienu trokšņiem, bet vēlāk arvien lielāku nozīmi ieguva arī vides aizsardzība, dzīvnieku labturība un izmaksu samazināšana. Šogad 18. novembra salūti būs trīs pilsētās, kuras jau tradicionāli no tiem nav atteikušās:
* Ogrē svētku uguņošana notiks 18. novembrī plkst. 19:00 pie Ogres novada pašvaldības domes ēkas (Brīvības ielā 33) pēc tam, kad pilsētas Kultūras centrā būs noslēdzies lielais svētku koncerts.
* Jūrmalā salūts gaidāms pulksten 21:30 pie Kauguru Kultūras nama (Raiņa ielā 110) kā noslēgums lielajam svētku pasākumam laukumā pie Kultūras nama, kurā uzstāsies Jūrmalas apvienotais koris, solisti Elza Rozentāle, Adrians Kukuvass, Edīte Štrausa un Kristians Kareļins, kā arī leģendārā mūzikas grupa “Credo”.
* Arī Ventspils Lielajā laukumā uguņošana noslēgs lielo svētku koncertu “Latvijai – 108”, kurā skanēs Raimonda Paula teātra un kinomūzikas melodijas un iemīļotas dziesmas. Salūta sākums Ventspilī 18. novembrī būs plkst. 19:10.
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Uguņošana par godu Latvijas 101.gadadienai
Tā kā rīdzinieki un valsts centrālās daļas iedzīvotāji 18. novembrī var paspēt redzēt pat divus salūtus – vispirms Ogrē un pēc pāris stundām Jūrmalā.