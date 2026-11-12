Līvānu novada pagastos iedzīvotājiem pasniegs Pagodināšanas rakstus
Sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas 108. gadadienu, svinīgajos pasākumos Līvānu novada pagastos iedzīvotājiem tiks pasniegti Līvānu novada pašvaldības Pagodināšanas raksti – kā pateicība par ieguldījumu, iniciatīvu, sabiedrisko aktivitāti un nesavtīgu darbu sava pagasta un visa novada labā, informē pašvaldībā.
13. novembrī plkst.19.00 Turku saieta namā ar Līvānu novada pašvaldības Pagodināšanas rakstu tiks apbalvoti Turku pagasta iedzīvotāji: Skaidrīte Bērziņa, Aigars Grugulis, Ligita Iesalniece, Aivars Kuzmins, Sandra Mukāne, Evija Reinholde, Reinholdu ģimene, Rasma Svikle-Popova un Kristīne Žukova.
14. novembrī plkst.13.00 Jersikas tautas namā ar Līvānu novada pašvaldības Pagodināšanas rakstu tiks apbalvoti Jersikas pagasta iedzīvotāji: Ieva Birzāka, Afoņkinu, Edriesu ģimene, Broņislava Alberinga, atputas vieta “Vējiņi”, Jānis Kolns, Ignats Makarovs, Mozuļčiku ģimene, Mārīte Tabita Kalniņa un Jānis Vucins.
Savukārt 19.00 Sutru kultūras namā tiks godināti Sutru pagasta iedzīvotāji: Grigorijs Eniņš, Valentīna Korsaka, Jons Lietaunieks, Ingrīda Skuja un Ēriks Volonts.
15. novembrī plkst.17.00 Rožupes kultūras namā ar Līvānu novada pašvaldības Pagodināšanas rakstu tiks apbalvoti Rožupes pagasta iedzīvotāji: Anna Ancāne, Ēvalds un Marianna Gulbinski, Maija Jasinska, Sandra un Edmunds Jēgermaņi, Marta Kūkusiliņa, Ingrīda Rubīne, Ļubova Trūpa, Valija Vaivode, Guntis Vanags un Juris Ziemelis.
17. novembrī plkst.19.00 Rudzātu saieta namā ar Līvānu novada pašvaldības Pagodināšanas rakstu tiks apbalvoti Rudzātu pagasta iedzīvotāji: biedrība “Baznīca - mūsu ciema dvēsele”, Inta Bojāre, Jēkabs Jansons, Raisa Kozule, Valentīns Skraučs, Jānis Vaivods un Vineta Valaine.
Paldies Pagodināšanas rakstu saņēmējiem par ieguldījumu, iniciatīvu un nesavtīgo darbu sava pagasta un Līvānu novada labā!