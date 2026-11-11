Ekspresizstāde “Augusts Muižulis - Lāčplēša kara ordeņa kavalieris”
Jau piekto gadu novembrī Jūrmalas muzejs iepazīstina ar Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kas saistīti ar Jūrmalu.
Šogad ekspresizstāde vēstīs par Lāčplēša kara ordeņa Nr. 485 kavalieri Augustu Muižuli. Izstādes atklāšana – 11. novembrī plkst. 14.00, pēc atklāšanas – vēsturnieces Līgas Strazdas lekcija par Neatkarības kara varoņa dzīves ceļu un saistību ar Jūrmalu.
Augusts Muižulis piedzima Lapmežciemā “Tuteņu” mājās 1893. gada 16. jūlijā. Viņš piederēja tai paaudzei, kuru Pirmais pasaules karš ierāva karadarbības virpuļos: kā latviešu strēlnieks viņš karoja pret vācu karaspēku Latvijā, kaujā pie Ķekavas tika ievainots. Par drosmi saņēma vairākus militārus apbalvojumus un kāpa pa militārās karjeras kāpnēm.
1918. gada rudenī A. Muižulis atradās Krievijā un oktobrī iestājās dienestā Sarkanajā armijā. 1919. janvārī viņu ieskaitīja Padomju Latvijas strēlnieku divīzijā, kas tika nosūtīta uz Latvijas teritoriju ar militāru spēku ieviest padomju varu. A. Muižulis no tās dezertēja un 1919. gada jūnijā pievienojās Latvijas pagaidu valdības karaspēkam, 1. Valmieras kājnieku pulkam. Pulkvežleitnanta pakāpi A. Muižulis 1919. gada 1. septembrī saņēma par nopelniem kaujās pret Padomju Krievijas 15. armiju.
Ar Jūrmalu Muižuli saistīja viņa sievas ģimene – Grīšļu ģimene no Bulduriem. Trīsdesmito gadu sākumā Bulduros pie jūras bija atvērta Augusta Muižuļa siltā jūras ūdens vannu iestāde. Muižulis divas reizes ir kandidējis Rīgas Jūrmalas pilsētas domes vēlēšanās, bet netika ievēlēts.
Traģisks bija A. Muižuļa dzīves noslēgums. Padomju drošības dienesta darbinieki viņu arestēja pāris dienu pirms padomju varas bēgšanas. 1941. gada 29. jūnijā viņu bez tiesas nošāva Rīgā Centrālcietumā. Augusts Muižulis apglabāts Balto krustu kapulaukā Rīgā I Meža kapos.
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Šīs ir jau piektais gads, kad Jūrmalas muzejs iepazīstina sabiedrību ar Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Iepriekš izstādes galvenais objekts kā īpašs vēsturisks priekšmets bija ordenis, bet šogad uzmanība koncentrēta uz varoņa dzīvesstāstu. Daudzu varoņu apbalvojumi līdz mūsu dienām nav saglabājušies. Ir zināms, ka A. Muižuļa ordenis Nr. 485 līdz pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem piederējis ģimenes locekļiem, bet vēlāk, iespējams, nonācis kolekcionāru rokās. Tagad tā atrašanās vieta nav zināma.
Jūrmalas muzejs aicina cilvēkus, kuru īpašumā ir Lāčplēša Kara ordeņi un kuru saņēmēji ir saistīti ar Jūrmalu, sniegt muzejam ziņas par ordeņa eksistenci. Ordeņa saņēmēju var uzzināt pēc individuālā ordeņa numura, kuru saraksts pieejams interneta vietnē http://lkok.com/
Ekspresizstāde “Augusts Muižulis – Lāčplēša kara ordeņa kavalieris” Jūrmalas muzejā būs skatāma no 11. novembra līdz 22. novembrim.