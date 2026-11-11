No nejaušas iepazīšanās līdz Dimanta kāzām - rūjienieši Modris un Ausma svin 60 gadus laulībā
Modra un Ausmas mīlestības stāsts aizsākās pirms vairāk nekā 60 gadiem – 1965. gada Vecgada vakarā Limbažos, Ausmas jaunākās māsas kāzās. Toreiz abi vēl nenojauta, ka nejaušā iepazīšanās kļūs par sākumu kopdzīvei, kas ilgst jau vairāk nekā sešas desmitgades. Šogad pāris svin Dimanta kāzas, un viņu pieredzē ir gan romantiski atmiņu mirkļi, gan vienkārša, bet vērtīga atziņa par to, kā saglabāt mīlestību visa mūža garumā.
Modris kāzās bija ieradies kā Ausmas māsas vīra draugs. Liktenīgi sagadījās, ka svinību laikā abus mičoja, un no šī vakara sākās viņu draudzība un mīlestība. Modrim Ausma iepatikās jau no pirmā acu uzmetiena, bet kopā pavadītais laiks pamazām pārauga nopietnās attiecībās.
Pēc kāzām Modris arvien biežāk brīvdienās mēroja ceļu uz Rūjienu, lai satiktu Ausmu. Viņš strādāja Valmieras ugunsdzēsēju rūpnīcā par virpotāju, vēlāk pārcēlās uz Limbažiem pie mātes, tomēr sirds vilka pie mīļotās. Tāpēc Modris nolēma pārcelties tuvāk Ausmai.
No pirmā acu skatiena līdz Dimanta kāzām
Ilgi līdz kāzām nebija jāgaida – jau pēc pusgada, 1966. gada 23. jūlijā, Modris un Ausma svinēja kāzas. Bildinājuma vietā abiem bija kopīgs lēmums: jāprecas!
Svinības notika Limbažos, Modra krustmātes mājās. Diena bija skaista un vasarīga, taču kāzu sākumu gandrīz aizkavēja negaidīts šķērslis. Vedējiem ceļā no Duntes bija gadījies pamatīgs negaiss, kura laikā ceļam pārkrita nolūzis koks. Nācās meklēt citu maršrutu, lai tomēr nokļūtu uz svinībām. Kā saka paši jubilāri – tas viss, protams, uz laimi!
Ausma Patērētāju biedrībā nostrādāja 38 gadus. Sākumā viņa bija oficiante ēdnīcā un restorānā “Tālava”, bet pēc tirdzniecības skolas beigšanas strādāja par pārdevēju. Savukārt Modris savu darba mūžu saistīja ar Rūjienu – sākotnēji SCO strādāja par mūrnieku-apmetēju, vēlāk kļuva par brigadieri un šajā amatā nostrādāja līdz pensijai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ģimenes lielākais prieks – bērni, mazbērni un mazmazbērni
1967. gadā pasaulē nāca abu meita Daira. Gadu gaitā ģimene kļuvusi kuplāka – prieku vairo mazbērni Ervīns un Ilvis, kā arī mazmazbērni Miķelis un Gustavs, kuri dzīvo blakus mājā.
Ausma un Modris labprāt pavada laiku ar mazmazbērniem un reizēm viņus pieskata, bet Ervīns palīdz vecvecākiem ikdienas gaitās. Ģimenē paaudzes ir cieši saistītas, un rūpes citam par citu ir pašsaprotama ikdienas daļa.
Par savas laulības laimīgākajiem brīžiem Modris un Ausma uzskata meitas, mazbērnu un mazmazbērnu piedzimšanu. Īpašas atmiņas saglabājušās arī par kopīgiem ceļojumiem. 1993. gadā, kad abiem apritēja 50 gadi, Ausmas krustmāte uzaicināja viņus ciemos uz Vāciju. Neaizmirstams bijis arī kopīgais brauciens uz Uzbekistānu.
Laulības noslēpums – uzticēšanās un spēja piedot
Jautāti, kā izdevies saglabāt tik ilgu un skaistu kopdzīvi, Modris un Ausma atbild vienkārši – jāprot vienam otru saklausīt un uzticēties. Laulībā nevajag plēsties un dusmoties. Ja arī gadās pateikt kādu nepatīkamu vārdu, aizvainojums ilgi netiek turēts – paiet piecas minūtes, un atkal viss ir labi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Svarīgi ir arī ikdienā iepriecināt vienam otru ar mīļu vārdu vai sirsnīgu apskāvienu. Brīvajā laikā abi labprāt min krustvārdu mīklas, rūpējas par dārzu, siltumnīcu un puķu dobēm.
Jaunajām ģimenēm Modris un Ausma novēl dzīvot saticīgi, atbalstīt vienam otru un nesteigties iet katram uz savu pusi pie pirmā strīda. Attiecības stiprina savstarpēja sapratne, uzticēšanās, cieņa un spēja uzklausīt un sadzirdēt otru.
Modra un Ausmas dzīvesstāsts atgādina, ka patiesa mīlestība slēpjas ne tikai skaistos vārdos un romantiskos žestos, bet galvenokārt kopīgā ikdienā, savstarpējās rūpēs, ģimenes veidošanā un prasmē būt līdzās gan priekos, gan dzīves pārbaudījumos.
Sirsnīgi sveicam Modri un Ausmu Dimanta kāzu jubilejā, vēlot stipru veselību, sirdsmieru, ģimenes mīlestību un vēl daudz skaistu kopā būšanas mirkļu!