Ropažu novads iemirdzēsies valsts svētku noskaņās - gaidāmi koncerti un iespaidīgi priekšnesumi
Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis, kad godinām mūsu brīvības cīnītājus, svinam Latvijas neatkarību un stiprinām piederības sajūtu savai valstij. Ropažu novadā visa mēneša garumā norisināsies dažādi ar valsts svētkiem saistīti pasākumi – koncerti, lāpu gājieni, izstādes, radošas aktivitātes un kino vakari.
Ropažu novadu pašvaldība aicina novada iedzīvotājus un viesus piedalīties svētku norisēs, lai kopīgi godinātu Latvijas vēsturi un piedzīvotu vienotības un kopības sajūtu.
VANGAŽU PILSĒTA
No 11. līdz 30. novembrim Vangažu pilsētas bibliotēkā būs apskatāma tematiskā literatūras izstāde "Lāčplēša spēks – tautas gars un varonība", kas veltīta Latvijas brīvības cīnītājiem, tautas drosmei un varonībai.
11. novembrī plkst. 18.00 pie Vangažu Kultūras centra norisināsies Lāčplēša dienas koncerts, kurā ar patriotisku dziesmu programmu uzstāsies muzikālā apvienība "Tepat". Svētku noskaņu papildinās Lielvārdes jostas ornamentu atspulgi uz Kultūras centra fasādes, simbolizējot latviešu tautas kultūru, spēku un identitāti. Ikviens aicināts iedegt piemiņas svecīti, godinot Latvijas brīvības cīnītājus.
16. novembrī plkst. 19.00 Vangažu Kultūras centrā izskanēs valsts svētku koncerts "Manas zemes sirds", kurā uzstāsies Antra Stafecka un Ingars Viļums, piedaloties sitaminstrumentālistam Edgaram Šimiņam. Koncerts būs muzikāls un emocionāls vēstījums Latvijai – zemei, ko saucam par savām mājām. Patriotiskas dziesmas un svinīgas uzrunas vēstīs par mūsu tautas spēku, brīvību un mīlestību pret savu zemi.
No 17. līdz 30. novembrim Vangažu pilsētas bibliotēkā būs skatāma tematiskā literatūras izstāde "Dažādi cilvēki. Viens Latvijas stāsts. Latvijai 108!", kas veltīta Latvijas dzimšanas dienai, mūsu valsts cilvēkiem, vēsturei un kopīgajām vērtībām.
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GARKALNES PAGASTS
Upesciems
11. novembrī plkst. 18.00 pie Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Upesciemā iedzīvotāji aicināti vienoties Lāčplēša dienas lāpu gājienā, lai kopīgi pieminētu Latvijas brīvības cīnītājus un godinātu viņu drosmi un pašaizliedzību.
Pulcēšanās lāpu gājienam sāksies jau plkst. 17.30 divās vietās – Langstiņos, autobusa galapunktā, un pie bijušā lielveikala SKY informācijas stenda.
Savukārt plkst. 19.00 svētku noskaņu turpinās koncerts “Tava sirds ir Tavas mājas”, kurā uzstāsies mūziķi Antra Stafecka un Uldis Marhilēvičs. Koncerts aicinās kopīgi izdziedāt un izjust to, kas mūs vieno, – mīlestību pret Latviju un mūsu mājām.
ROPAŽU PAGASTS
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Ropaži
5. novembrī plkst. 19.00 Ropažu bibliotēkā norisināsies tikšanās ar vienu no ievērojamākajām latviešu rakstniecēm Māru Zālīti. Sarunā būs iespēja pievērsties literatūrai, dzīvei, Latvijas vēsturei, atmiņām un vērtībām, kas veido mūsu tautas identitāti.
11. novembrī Ropažos Lāčplēša dienu atzīmēs ar lāpu gājienu un muzikālu svētbrīdi. Plkst. 18.00 no Ropažu bibliotēkas sāksies lāpu gājiens, savukārt plkst. 19.00 Ropažu baznīcā norisināsies svētbrīdis un koncerts kopā ar dziesminieci Antu Eņģeli. Iedzīvotāji aicināti kopīgi godināt Latvijas brīvības cīnītājus un piedzīvot patriotisku, sirsnīgu kopā būšanas vakaru.
16. novembrī Ropažu bibliotēkā norisināsies kūku konkurss "Mana dzimšanas dienas kūka Latvijai". Plkst. 18.00 apmeklētāji aicināti uz konkursam iesniegto kūku degustāciju, bet plkst. 19.30 paredzēta dalībnieku apbalvošana un muzikāls sveiciens svētkos. Latvijas dzimšanas dienu svinēsim ar gardumiem, radošumu un mūziku, aicinot iedzīvotājus radīt īpašu svētku kūku Latvijai.
17. novembrī plkst. 19.00 Ropažu Kultūras centrā notiks valsts svētku koncerts, kurā uzstāsies vokālā a cappella grupa "Framest" un dziedātāja Aminata. Koncerta pirmajā daļā klausītājus priecēs grupas "Framest" svētku programma, savukārt otrajā daļā izskanēs Aminatas akustiskā solo programma. Koncerta apmeklējums bez maksas ar iepriekšēju rezervāciju Ropažu Kultūras centrā vai tiešsaistē, "Biļešu paradīzes" vietnē.
18. novembrī no plkst. 19.00 līdz 22.00 Ropažos norisināsies gaismas pasākums "Staro Ropaži 2026", kas Latvijas Republikas proklamēšanas dienā piepildīs Ropažus ar gaismu, krāsām un iespaidīgiem priekšnesumiem. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt trīs dabas stihiju – uguns, ūdens un gaisa – iedvesmotus priekšnesumus un apskatīt izgaismotus vides objektus dažādās Ropažu vietās.
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Pasākuma īpašie priekšnesumi:
"Gaisa dejas" uz Ropažu Kultūras centra fasādes – plkst. 19.00, 19.20 un 19.40;
"Dzīvās uguns šovs" Ropažu estrādē – plkst. 20.10, 20.30 un 20.50;
"Uguns dzirksteles priekšnesums" Ropažu pilsdrupās – no plkst. 20.00 līdz 22.00.
No plkst. 19.00 līdz 22.00 būs apskatāmi arī gaismas objekti:
"Gaismas burti ROPAŽI";
"Straume" uz Ropažu vidusskolas fasādes;
"Laivā" pie Ropažu vidusskolas;
"Bāka" Mīlestības saliņā;
"Uguns objekti" Ropažu parka pļavā;
"Lāpu ceļš gar upi" Ropažu parkā.
Zaķumuiža
11. novembrī plkst. 18.00 pie skolas Zaķumuižā sāksies Lāčplēša dienas lāpu gājiens, kurā iedzīvotāji un viesi aicināti vienoties, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītājus un pieminētu viņu drosmi un pašaizliedzību. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja sasildīties ar siltu tēju un saņemt lāpu, lai kopīgi dotos gājienā, radot īpašu vienotības un patriotisma noskaņu.
Plkst. 19.00 Zaķumuižas Kultūras centrā būs skatāma filma "Uļa" – emocionāls stāsts par identitāti un piederību, kas norisinās 1960. gadu Latvijā.
STOPIŅU PAGASTS
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Ulbroka
11. novembrī plkst. 19.00 pie Ulbrokas vidusskolas, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas vietā, norisināsies svinīgs piemiņas brīdis, pēc kura dalībnieki dosies lāpu gājienā līdz kultūras centram "Ulbrokas Pērle". Pulcēšanās gājienam paredzēta jau no plkst. 18.45. Savukārt plkst. 20.00 pie kultūras centra "Ulbrokas Pērle" notiks svinīgs pasākums un koncerts, kurā muzicēs vīru kopa "Vilkači".
14. novembrī plkst. 12.00 kopienu centrā "Ulbroka" norisināsies jau par tradīciju kļuvusī "Latvijas spēle", kurā aicināti piedalīties kopienu centru apmeklētāji un citi interesenti. Tā būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju un pavadīt laiku kopā patriotiskā noskaņā. Pieteikšanās Stopiņu pagasta kopienu centros.
18. novembrī plkst. 16.00 pie kultūras centra "Ulbrokas Pērle" izskanēs valsts svētku koncerts "Dziesmas spēks Latvijai". Uz kopīgu sadziedāšanos aicinās Ropažu novada kori, dziedātājs Daumants Kalniņš un instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā, kopīgi radot svinīgu un patriotisku Latvijas dzimšanas dienas noskaņu.
Saurieši
No 1. līdz 30. novembrim Sauriešu bibliotēkā būs apskatāma Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā tematiskā grāmatu izstāde "Mana Latvija". Tajā būs pieejamas grāmatas par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un novadpētniecību, aicinot iepazīt mūsu valsts bagāto kultūras mantojumu, pārdomāt kopīgās vērtības un izjust lepnumu par savu tēvzemi. Izstāde piemērota visu paaudžu apmeklētājiem, un ieeja tajā ir bez maksas.