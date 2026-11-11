Krimuldas pagastā kokapstrādes objektā izcēlies plašs ugunsgrēks - dzēšanai mobilizēti ievērojami glābēju spēki
Krimuldas pagastā šorīt ugunsgrēku kādā kokapstrādes objektā ieradušies dzēst plaši glābēju spēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Naktī uz trešdienu plkst. 3.49 saņemts izsaukums uz Siguldas novada Krimuldas pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies kokapstrādes objektā. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka liesmas strauji izplatās vairākos virzienos un ēka jau deg lielā platībā.
Šorīt ugunsgrēka dzēšanas darbi notikuma vietā turpinās. Tajos iesaistīta arī objekta traktortehnika, kas veda ārā no degošās ēkas gatavo produkciju.
Dzēšanas darbos iesaistīti vairāk kā 30 glābēji ar astoņām autocisternām, divām autokāpnēm un ūdensvedēju, kā arī Krimuldas un Inčukalna brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Tāpat trešdienas rītā saņemts izsaukums uz Noliktavu ielu Siguldā, kur vienstāva autoservisa ēkā dega instrumentu kaste, siena un griesti kopumā trīs kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš nodots mediķiem.