Latvijas 108. dzimšanas dienu Siguldas novadā svinēs ar daudzveidīgu pasākumu programmu
Novembrī visā novadā ar plašu un daudzveidīgu svētku programmu tiks atzīmēti Latvijas valsts svētki. Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties pasākumos, tā kopīgi godinot Latvijas brīvības cīnītājus un svinot valsts dzimšanas dienu.
11. NOVEMBRIS – LATVIJAS GAISMAS UN SPĒKA DIENA
11. novembris ir diena, kad godinām drosmi, kas reiz bija stiprāka par bailēm. Iedegsim gaismu lāpās, sveču liesmās, simbolos un mūsu dūšā, lai tā runā skaļāk par vārdiem. Par Latviju, kuru mīlam, kurai piederam, par kuru esam atbildīgi!
“Lāčplēša diena ir atgādinājums, ka gara spēks nes lielas uzvaras. Tas izcīnīja brīvību mazai tautai ar milzu spītu un nesalaužamu ticību savai zemei. Ir notikumi, kuru vēsture nepieder tikai pagātnei. Gadsimti un varas met laika lokus, un atkal no jauna katram sevī jāatrod cīnītājs. Mēs to spējām, spēsim vēl!” uzsver Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” producente Ilze Jakubovska.
Siguldā
Plkst. 8.00 Siguldas Sporta centra Spēka zālē sāksies Lāčplēša un Laimdotas izaicinājums, kurā ikvienam būs iespēja pārbaudīt savu spēku, veicot stieņa spiešanu guļus pēc iespējas vairāk reižu. Kungiem izaicinājums būs ar 50 kilogramu smagu stieni, bet dāmām – ar 20 kilogramu smagu stieni. Ierodoties Spēka zālē, izaicinājumam jāpiesakās pie zāles uzrauga.
Plkst. 13.00 Siguldas vecajos kapos – ar piemiņas brīdi tiks godināts arī Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris virsleitnants Žanis Ķincis. Piemiņas brīdī piedalīsies atvaļinātais zemessardzes ģenerālis Gundars Ābols, vēsturniece Ieva Kvāle, zemessargi, sabiedriskās organizācijas.
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Plkst. 18.00 aicina vienoties Lāčplēša dienas lāpu gājienā no kultūras centra “Siguldas devons” līdz Siguldas Jaunās pils dārzam.
Šajā novembra vakarā Siguldā uzmirdzēs simtiem dzīvu liesmu. Lāpu gājiens vienos paaudzes, pārvēršot pilsētas ielas klusā, bet spēkpilnā pateicības ceļā. Kad mastā kā austoša saule celsies Latvijas karogs, tas būs brīdis, kurā vārdi kļūst lieki. Sarkanbaltsarkanais lepnums, kas reiz kaujā izcīnīts, šodien plīvos kā brīvības, nepārtrauktības un neuzvaramas pārliecības apliecinājums. Novembra tumsā uzmirdzēs Latvija – mūsu zeme, tautas gaismas valodā rakstīta.
Lāpu gājienam dalībnieki aicināti pulcēties no plkst. 17.30 pie kultūras centra “Siguldas devons” Pils ielas pusē. Lūdzam ņemt līdzi savas lāpas un pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti. Pils dārzā Latvijas kontūras formā ikviens varēs iedegt savu sveci, godinot brīvības cīnītājus.
Pasākuma noslēgumā aicinām dalībniekus nodzēst lāpas un pārliecināties, ka tās ir pilnībā nodzisušas. Saudzējot dabu, ieteicams saglabāt savu lāpu, lai to varētu izmantot nākamā gada svētkos.
Allažu pagastā
Plkst. 16.00 lāpu gājiens no Allažu pamatskolas uz Allažu pirmsskolas izglītības iestādi, kur kopā varēs izjust svētku noskaņu, atcerēties mūsu brīvības aizstāvjus un sasildīties mūzikas, tējas un sarunu siltumā.
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Inčukalna pagastā
Plkst. 16.45 lāpu gājiens no Aleksandra parka estrādes uz Inčukalna Vecajiem kapiem, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gadā un godinot tos, kuri savas dzīves ir atdevuši par mūsu Latviju.
Krimuldas pagastā
Plkst. 18.00 lāpu gājiens no Krimuldas vidusskolas uz Reģu kalnu. Gājiena dalībniekus Reģu kalnā sagaidīs Arņa Šmitiņa pūtēju kvintets un silta tēja. Kopīgi kavēsimies Latvijas vēstures lappusēs, godināsim Lāčplēša dienas varoņus un pieminēsim tos, kuri ar savu drosmi un pašaizliedzību izcīnīja mūsu valsts brīvību.
Lēdurgas pagastā
Plkst. 19.00 lāpu gājiens no Lēdurgas kultūras nama uz Lēdurgas kapiem. Pirms gājiena notiks sadziedāšanās pie ugunskura ar folkloras kopu “Putni”. Pie Karavīru piemiņas akmens kopā ar Lēdurgas dziedošajiem vīriem vienosimies kopīgā stāstā par brīvību un drosmi.
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Mālpils pagastā
Plkst. 18.00 lāpu gājiens no Mālpils vidusskolas uz Lāčplēša piemiņas vietu, kur kopā ar dziedātāju Ievu Akurateri dziesmās un svinīgā piemiņas brīdī godināsim Latvijas brīvības cīnītājus, viņu drosmi, pašaizliedzību un mīlestību pret savu zemi.
Lāčplēša dienā ikviens aicināts godināt kritušo karavīru piemiņu un pievienoties kādam no piemiņas pasākumiem.
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 108. GADADIENAI VELTĪTIE PASĀKUMI
Siguldas novadā Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai veltītie pasākumi norisināsies jau no 7. līdz pat 21. novembrim. Šajā laikā novadniekiem būs iespēja apmeklēt svētku koncertus un pasākumus, kā arī piedalīties tradicionālajos sarīkojumos. 18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, cildināsim apbalvojumu “Siguldas novada Gada novadnieks” un “Siguldas novada Goda novadnieks” ieguvējus.
Siguldā
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12. novembrī plkst. 18.00 Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis” notiks valsts svētkiem veltīts Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” audzēkņu koncerts “Valoda – valodiņa”. Ieeja – bez maksas.
13. novembrī plkst. 18.00 kultūras centrā “Siguldas devons” izskanēs muzikālās apvienības “Raxtu Raxti” koncerts “Viena saule, viena zeme”. Biļetes cena – 18–30 eiro. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp tiešsaistē.
15. novembrī plkst. 16.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks pūtēju orķestru modelēšanas koncerts “Skaņu mozaīka”, kurā būs iespēja baudīt gan Dziesmu svētku repertuāru, gan pazīstamas un iemīļotas latviešu estrādes melodijas. Biļetes cena – 3 eiro. Biļetes būs nopērkamas stundu pirms koncerta Siguldas pagasta Kultūras namā.
18. novembrī
Plkst. 11.00 pie Siguldas Sporta centra tiks dots starts tradicionālajam valsts svētku skrējienam “Izskrien Latviju Siguldā”.
Plkst. 14.00 Siguldas Jaunajā pilī norisināsies Goda diena. Svinīgajā pasākumā tiks apbalvoti novadnieki par ieguldījumu un nesavtīgu devumu, stiprinot Siguldas novada kopienu. Apbalvojumu saņēmējiem tiks pasniegti pašvaldības domes atzinības raksti un goda zīmes. Ieeja – ar ielūgumiem.
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Plkst. 17.00 pie kultūras centra “Siguldas devons” Latvijas Republikas 108. proklamēšanas gadadienā Siguldu ar īpašu koncertu uzrunās mūziķis Gustavo. Koncertā būs dzirdami gan viņa pazīstamākie hiti, gan jaunākie skaņdarbi. Programmu papildinās pārdomāts vizuālais vēstījums, kas akcentēs mūzikas noskaņu un koncertu padarīs par emocionāli vienotu pieredzi ikvienam apmeklētājam. Ieeja – bez maksas.
Allažu pagastā
14. novembrī plkst. 16.00 Allažu Tautas namā ar koncertprogrammu “Cilvēks. Vērtība. Iedvesma.” tiks atzīmēti valsts svētki un Allažu Tautas nama 100 gadu jubileja. Ieeja – bez maksas.
Inčukalna pagastā
17. novembrī
Plkst. 14.00 Inčukalna bibliotēkā valsts svētku noskaņās norisināsies karodziņu izgatavošanas meistardarbnīca. Dalība – bez maksas.
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Plkst. 18.00 Inčukalna Tautas namā valsts svētki tiks atzīmēti ar koncertu “Mēs esam Latvija!”. Ieeja – bez maksas.
Krimuldas pagastā
15. novembrī plkst. 17.00 Krimuldas Tautas namā notiks valsts svētku koncerts “Rakstā vien dziesmas sienu”. Krimuldas Tautas nama amatiermākslas kolektīvi svētku koncertā caur dziesmu, deju un mūziku izstāstīs savu stāstu par Latviju – par mūsu saknēm, piederību un cilvēkiem. Koncerta īpašie viesi – duets “Mediante”, dziedātāja Zane Rozenfelde un akordeonists Māris Rozenfelds. Ieeja – bez maksas.
18. novembrī plkst. 17.00 Krimuldas Tautas namā būs iespēja noskatīties spēlfilmu “Tumšā robeža”. Ieeja – bez maksas.
21. novembrī plkst. 19.00 Krimuldas Tautas namā būs iespēja apmeklēt valsts svētku balli ar grupu “The Picture”. Biļetes cena – 10 eiro, ar “S! karti” – 8 eiro. Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 26437073. Ierašanās ar saviem groziņiem.
Lēdurgas pagastā
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17. novembrī
Plkst. 19.00 Lēdurgas Kultūras namā notiks valsts svētku koncerts “Dvēseles dziesma”. Piedalās Lēdurgas Kultūras nama amatierkolektīvi, koncerta īpašie viesi – Juris Vizbulis un Ēriks Upenieks. Ieeja – bez maksas.
Plkst. 22.00 Lēdurgas Kultūras namā norisināsies svētku balle kopā ar grupu “Skrīveru muzikanti”. Biļetes cena – 12 eiro, ar “S! karti” iepriekšpārdošanā – 10 eiro. Balle pie galdiņiem ar saviem groziņiem. Vietu rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 29166140.
Mālpils pagastā
17. novembrī
Plkst. 19.00 Mālpils Kultūras centrā notiks valsts svētku koncerts “Atstāj pēdas savā zemē”. Piedalās Mālpils amatiermākslas kolektīvi, koncerta īpašie viesi – dziedātāja Aija Vītoliņa un pianists Romāns Vendiņš. Ieeja – bez maksas.
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Plkst. 22.00 Mālpils Kultūras centrā norisināsies svētku balle ar grupu “Džentelmeņu špagats”. Biļetes cena – 10 eiro, ar “S! karti” – 8 eiro. Biļetes nopērkamas Mālpils Kultūras centra kasē. Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 67925836. Ierašanās ar saviem groziņiem.
Mores pagastā
7. novembrī plkst. 15.00 lietišķās mākslas studijas “More” izstādes “Mans tautastērpa stāsts” atklāšana Mores pagasta pārvaldes ēkā. Izstāde būs apskatāma līdz 29. novembrim.
20. novembrī plkst. 19.00 Mores Tautas namā izskanēs valsts svētkiem veltīta koncertprogramma “Mana dziesma Latvijai”, kuru izpildīs Inese Ērmane un Havjērs Fernandess. Ieeja – bez maksas.