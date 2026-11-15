Valsts svētkos Siguldā aicina izskriet Latvijas kontūru - piedalīties var ikviens
Latvijas dzimšanas diena ir lieliska iespēja būt kopā, baudīt kustību un novērtēt skaisto apkārtni, kurā dzīvojam. 18. novembrī plkst. 11.00, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, ikviens aicināts pievienoties tradicionālajam kontūrskrējienam “Izskrien Latviju Siguldā” un pavadīt valsts svētkus aktīvā gaisotnē.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, skrējiena starts un finišs būs pie Siguldas Sporta centra galvenās ieejas. Dalībniekiem būs iespēja izvēlēties kādu no divām distancēm – 6 kilometru Ģimeņu skrējienu vai 9,5 kilometru Lielo Latvijas kontūras skrējienu. Maršrutu varēs veikt skrienot, nūjojot vai ejot pastaigā, tādēļ aicināts ikviens – gan sportiski aktīvie, gan tie, kuri ikdienā skrien retāk.
Ģimeņu skrējiena (6 km) distance vedīs pa pilsētas ielām. Aicinām piedalīties ikvienu sportot gribētāju, arī ģimenes ar bērniem ratos vai ar līdzsvara velosipēdiem.
Distances apraksts: Siguldas Sporta centra autostāvvieta – Krišjāņa Barona iela – Dārza iela – Nītaures iela – Jura Ozola iela – Rožu iela – Viestura iela – Raunas iela – Stacijas iela – Gāles iela – Andreja Pumpura iela – Rīgas iela – Ausekļa iela – Bebrenes iela – Šveices iela – Pils iela (līdz namam Nr. 12) – Siguldas Devons – Siguldas vecā autoosta – Raiņa iela – Ausekļa iela – Parka iela – Oskara Kalpaka iela – Siguldas Sporta centra autostāvvieta.
Aktīvāka izaicinājuma cienītāji varēs izvēlēties 9,5 kilometru distanci, kas vedīs gan pa pilsētas ielām, gan Gaujas senielejas takām. Lai ikviens varētu atrast sev piemērotu skriešanas ritmu, dalībniekiem būs pieejamas divas tempa grupas – 6:00 min/km un 7:00 min/km.
Dalība skrējienā ir bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās. Skrējiena dalībnieku ērtībām būs pieejamas Siguldas Sporta centra ģērbtuves. Dalībnieki ir aicināti ģērbties atbilstoši laika apstākļiem un skrējiena laikā izmantot savas viedierīces, lai pēc skrējiena dalītos ar Latvijas dzimšanas dienā paveikto maršrutu. Finišā skrējiena dalībnieki tiks cienāti ar siltu tēju un pīrādziņiem.