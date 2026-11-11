Siguldas pusē manītas lāča pēdas - mednieki aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem
Aizvadītajā nedēļas nogalē, dzinējmedību laikā, Dambīšu viensētas un Kaķupītes apkārtnē, Siguldas pagastā, tika pamanītas lāča pēdas.
Mednieku kolektīvs “Zēgevalde” aicina ikvienu būt piesardzīgiem dodoties uz mežu un ievērot nepieciešamos drošības pasākumus.
Kā rīkoties, ja pamanīts lācis?
Dabas aizsardzības pārvalde skaidro, ka, ja lācis pamanīts mežā, laukā vai viensētas tuvumā un dzīvnieks no cilvēka izvairās, neizrāda interesi par mītni un neuzvedas agresīvi, par šādu novērojumu iedzīvotāji aicināti ziņot dabas novērojumu portālā “Dabas Dati”. Šī informācija palīdz speciālistiem sekot līdzi lāču izplatībai Latvijā, izvērtēt sugas populācijas dinamiku un uzkrāt datus par lāču pārvietošanās paradumiem.
Atšķirīga rīcība nepieciešama gadījumos, kad lācis regulāri uzturas apdzīvotā vietā vai atkārtoti atgriežas pie mājām. Šādās situācijās dzīvnieku visbiežāk piesaista viegli pieejama barība – neatbilstoši uzglabāti atkritumi, komposta kaudzes ar pārtikas atliekām, nenovākti kritušie augļi, neaizsargātas bišu dravas vai ārā atstāta mājdzīvnieku barība. Par šādu lāča klātbūtni nekavējoties jāinformē pašvaldība vai pašvaldības policija, lai varētu noskaidrot iemeslus un novērst dzīvnieka piesaistes avotus. Savlaicīga rīcība palīdz nepieļaut situāciju, kad lācis pierod pie cilvēku klātbūtnes un turpina atgriezties apdzīvotās vietās.
Ja lācis ir nonācis pilsētvidē, atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā, nebaidās no cilvēkiem, izrāda agresiju vai rada tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai jāsazinās ar pašvaldības policiju. Šādos gadījumos operatīvie dienesti sadarbībā ar speciālistiem izvērtē situāciju un organizē nepieciešamo rīcību – koordinē dzīvnieka piespiedu “izvadīšanu” no pilsētas vai galēja apdraudējuma gadījumā – tā likvidēšanu, pirms tam sazinoties ar pārvaldi atļaujas saņemšanai. Iedzīvotājiem kategoriski aizliegts iejaukties speciālistu darbā, jo jebkāda nepiederošu personu klātbūtne palielina riskus gan cilvēkiem, gan operatīvajam personālam.
Pārvalde atgādina, ka iedzīvotājiem pašiem nevajadzētu mēģināt lāci aizdzīt, tuvoties tam, fotografēt vai filmēt no neliela attāluma. Jebkura tuvošanās vai dzīvnieka provocēšana var palielināt risku gan cilvēkam, gan pašam dzīvniekam. Ja lācis tiek pamanīts, svarīgi saglabāt mieru, ievērot distanci un ļaut tam netraucēti doties prom.
Lācis ir savvaļas dzīvnieks, kas dabiski izvairās no cilvēkiem. Droša līdzāspastāvēšana ir iespējama, ja cilvēki neveido apstākļus, kas dzīvniekus piesaista apdzīvotām vietām, un laikus ziņo par situācijām, kurās nepieciešama speciālistu iesaiste.