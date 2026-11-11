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Šodien 09:23
Smaga avārija Rīgā, Krasta ielā: apgāzies mikroautobuss, veidojas lieli sastrēgumi virzienā uz centru
Trešdien Rīgā, Krasta ielā, notikusi vieglās automašīnas un mikroautobusa sadursme, kuras rezultātā mikroautobuss apgāzies uz sāniem un ievērojami apgrūtinājis satiksmi.
Ceļu satiksmes negadījums noticis Krasta ielā, braukšanas virzienā uz pilsētas centru, vēsta Sadursme.lv.
Pēc sadursmes mikroautobuss apgāzies uz sāniem un daļēji bloķē brauktuvi, savukārt iesaistītā vieglā automašīna trieciena rezultātā ietriekta ceļa malā.
Notikuma vietā strādā Valsts policijas ekipāža, kas skaidro avārijas apstākļus un organizē transportlīdzekļu plūsmu.
Šobrīd satiksme Krasta ielā virzienā uz centru ir ievērojami apgrūtināta un veidojas sastrēgumi. Autovadītāji, kuri plāno doties centra virzienā, tiek aicināti rēķināties ar papildu ceļā pavadāmo laiku vai, ja iespējams, izvēlēties alternatīvus maršrutus apbraukšanai.