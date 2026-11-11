Rinkēvičs Lāčplēša dienā atgādina, kas Latvijai ir pats svarīgākais un novēl to nekad neaizmirst
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apsveikumā sabiedrībai Lāčplēša dienā vēl ikvienam ikdienas steigā saskatīt svarīgāko mērķi - drošu, brīvu un demokrātisku Latviju.
"Šodien mēs atceramies Latvijas Neatkarības karu un pieminam mūsu varoņus, kuri cīnījās par brīvu Latviju. Viņu varonība un apņēmība vēl aizvien iedvesmo mūs pakāpties augstāk, skatīties tālāk un sargāt valsts neatkarību stiprāk," pauž Rinkēvičs.
Valsts prezidents izsaka pateicību karavīriem un zemessargiem, sabiedrotajiem un ikvienam, kurš tur godā Latvijas brīvības cīnītāju vērtības, kā arī ikvienam, kurš rūpējas par drošību savās mājās, novadā un Latvijā.
Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.
Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 3. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums - Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi - "Par Latviju".
Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Neatkarības karā vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu.
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Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas-Krievijas miera līgums.