Vietām līs, citviet snigs: trešdien Latvijā gaidāms nepatīkams laikapstākļu kokteilis
Foto: LETA
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals.
Sabiedrība

Vietām līs, citviet snigs: trešdien Latvijā gaidāms nepatīkams laikapstākļu kokteilis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Trešdien daudzviet Latvijā uzlīs, bet valsts austrumu daļā gaidāms arī sniegs, prognozē sinoptiķi.

Vietām līs, citviet snigs: trešdien Latvijā gaidām...

Debesis klās mākoņi. Autoceļi vietām būs slideni. Vakarpusē dažviet Kurzemē gaidāmas lietusgāzes.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs +1..+5 grādi, piekrastē - līdz +9 grādiem.

Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra nepārsniegs +5 grādus.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1005-1009 hektopaskāli jūras līmenī.

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