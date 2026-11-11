Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals.
Sabiedrība
Šodien 07:35
Vietām līs, citviet snigs: trešdien Latvijā gaidāms nepatīkams laikapstākļu kokteilis
Trešdien daudzviet Latvijā uzlīs, bet valsts austrumu daļā gaidāms arī sniegs, prognozē sinoptiķi.
Debesis klās mākoņi. Autoceļi vietām būs slideni. Vakarpusē dažviet Kurzemē gaidāmas lietusgāzes.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs +1..+5 grādi, piekrastē - līdz +9 grādiem.
Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra nepārsniegs +5 grādus.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1005-1009 hektopaskāli jūras līmenī.