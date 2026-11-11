Trauksmaina nakts Latvijā: iedzīvotāji saņem brīdinājumus, gaisā paceļas NATO iznīcinātāji. NBS paziņo, kāda ir situācija šobrīd
Naktī uz trešdienu vairākos Latgales, Zemgales un Vidzemes novados tika izsludināti dzeltenā un oranžā līmeņa brīdinājumi par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ziņo, ka apdraudējums šobrīd ir beidzies.
Otrdienas vakarā un naktī uz trešdienu Latvijas iedzīvotāji sociālajos tīklos un šūnu apraidē saņēma vairākus secīgus brīdinājumus par gaisa telpas apdraudējumu. Pirmie dzeltenā līmeņa brīdinājumi izskanēja jau otrdienas vēlā vakarā Ludzas, Augšdaugavas un Krāslavas novados, kas ap pusnakti tika atsaukti. Taču īstā trauksme sākās pēc pulksten diviem naktī.
Ap pulksten 2.20 brīdinājumu sērija turpinājās Aizkraukles novadā, kur dzeltenais brīdinājums dažu minūšu laikā tika paaugstināts līdz oranžajam līmenim. Vienlaikus dzeltenā līmeņa trauksme tika izsludināta arī Madonas un Jēkabpils novados. Drīz vien Madonas novadā brīdinājums kļuva oranžs, bet Aizkrauklē un Jēkabpilī tas tika atcelts.
Trauksmes vilnis turpināja pārvietoties Ziemeļvidzemes virzienā. Pēc pulksten trijiem oranžais brīdinājums sasniedza Cēsu novadu, bet drīz pēc tam Smiltenes un Gulbenes novadus, kur dzeltenais brīdinājums zibenīgi tika paaugstināts līdz oranžajam. Šī brīdinājuma laikā iedzīvotāji tika aicināti doties telpās un ievērot "divu sienu principu", kā arī netuvoties aizdomīgiem objektiem.
Ap pulksten 3.30 NBS paziņoja par apdraudējuma beigām arī Smiltenes un Gulbenes novados.
NBS savos paziņojumos sīkāk nav skaidrojuši incidenta apstākļus Latvijas gaisa telpā. Reaģējot uz notiekošo, tika aktivizētas pārtvērējdronu un pretgaisa aizsardzības vienības, kā arī NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Iepriekš Lietuva bija ziņojusi par tās gaisa telpā ielidojušiem droniem, tostarp tādu, kas pametis valsts gaisa telpu Latvijas virzienā.
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NBS atgādina, ka oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, un tā laikā iedzīvotāji tiek aicināti doties iekštelpās, ievērojot "divu sienu principu", kā arī netuvoties aizdomīgiem objektiem. Savukārt dzeltenā līmeņa brīdinājums informē par iespējamu apdraudējumu, bet nekādu aktīvu rīcību no iedzīvotājiem neprasa.
Kā norāda NBS, kamēr turpinās Krievijas agresija Ukrainā, gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama. Šogad iedzīvotāji Latgalē un Vidzemē jau vairākkārt saņēmuši brīdinājumus par gaisa telpas apdraudējumu – vairāki droni Latvijā ir nokrituši vai tikuši notriekti, bet atsevišķos gadījumos brīdinājumi tikuši izsūtīti preventīvi, droniem valsts teritorijā neielidojot.