Oranžais brīdinājums Latvijas austrumos par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā
Ludzas un Krāslavas novados otrdienas vēlu vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Ludzas novadā naktī uz trešdienu ap plkst. 23.20 tika izsludināts oranžais brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. NBS vēstīja, ka ir aktivizētas pārtvērējdronu un pretgaisa aizsardzības vienības.
Oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, kad iedzīvotāji tiek aicināti dodies telpās un ievērot divu sienu principu.
Ap 20 minūtes vēlāk dzeltenā jeb zemākā līmeņa brīdinājums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā tika izsludinats arī Augšdaugavas un Krāslavas novados, bet vēl pēc 20 minūtēm apdraudējuma līmenis Krāslavas novadā tika paaugstināts līdz oranžam.
Dzeltenā līmeņa brīdinājums nekādu rīcību no iedzīvotājiem neprasa.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norāda NBS.
Jau ziņots, ka šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.
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Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.