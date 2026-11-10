Atkal gaisa trauksme, šoreiz Balvu novadā. Tikmēr Lietuvā sarkanais brīdinājums
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka 11. novembrī no plkst. 01:25 Latvijas gaisa telpā Balvu novadā ir izsludināts apdraudējums.
Ir aktivizētas pārtvērējdronu un pretgaisa aizsardzības vienības. NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji aktivzēti Baltijas gaisa telpā.
NBS aicina doties telpās un ievērot divu sienu principu. Ja iedzīvotāji pamana zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, lūgums tam netuvoties tam un zvanīt 112! Iedzīvotāji aicināti sekot oficiālajiem paziņojumiem. Par apdraudējuma beigām tiks informēts.
‼️ Lithuania has told residents of Panevėžys District to take shelter immediately over a possible drone. Four possible drones were sighted in Lithuanian airspace earlier, and NATO aircraft have been scrambled. https://t.co/7Oy3IKSx02— OSINT Map (@OSINTMapLive) November 10, 2026
Tikmēr Lietuvā izsludināts sarkanais brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā Kauņas pilsētā un rajonā, kā arī Panevēžas, Marijampoles, Prienu un Ķēdaiņu rajonos. Lietuvas nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus nekavējoties doties uz drošu vietu.
Soctīklos vēsta, ka vismaz četri neidentificēti objekti ielidojuši Lietuvas gaisa telpā, viens jau nokļuvis Polijā, cits tuvojas Kauņai no Marijampoles. Vēl ziņo par trim objektiem Lietuvas ziemeļos.
Pirms tam Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka 11. novembrī plkst. 00.35 atcelti iespējamie apdraudējumi Latvijas gaisa telpā Ludzas, Augšdaugavas un Krāslavas novados.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) vispirms ap plkst. 23.20 izsludināja oranžo brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Ludzas novadā. Ap 20 minūtes vēlāk dzeltenā jeb zemākā līmeņa brīdinājums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā tika izsludinats arī Augšdaugavas un Krāslavas novados, bet vēl pēc 20 minūtēm apdraudējuma līmenis Krāslavas novadā tika paaugstināts līdz oranžam. Savukārt ap plkst. 0.20 apdraudējuma līmenis visos trīs novados tika samazināts līdz dzeltentam.
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Oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, kad iedzīvotāji tiek aicināti dodies telpās un ievērot divu sienu principu, savukārt dzeltenā līmeņa brīdinājums nekādu rīcību no iedzīvotājiem neprasa.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norāda NBS.
Šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.