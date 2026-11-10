Oleksandrs Luzganovs (foto: Valsts policija)
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2026. gada 10. novembrī, 20:28
Meklē pazudušo Oleksandru Luzganovu, kuram bija paredzēts braukt uz Ukrainu
Valsts policijas Jūrmalas iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1966. gadā dzimušo Oleksandru Luzganovu, kurš šī gada 6. novembrī no Jūrmalas devies uz lūgšanas namu Slokā. Pēdējo reizi par sevi viņš devis ziņu 9. novembrī. Vīrietim bija paredzēts no Rīgas autoostas ar autobusu doties uz Ukrainu.
Oleksandrs Luzganovs (foto: Valsts policija)
Vīrieša pazīmes: augums ap 170 cm, vidējas miesas būves. Vīrietim ir veselības problēmas.
Bija ģērbies brūnā ādas jakā, zilās džinsa biksēs, melnos apavos, galvā zila cepure ar nagu. Līdzi neliela sporta soma.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 67075111 vai 112!