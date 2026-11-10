Runā Rīga
Šodien 19:22
Rīgā pasažieri stumj trolejbusu
Neparasta situācija otrdienas vakarā notika Rīgā, kur trolejbusu nācās stumt pasažieriem, jo vados nebija elektrības, novēroja portāls “Jauns.lv”.
Šāda ķibele gadījās Matīsa un Aleksandra Čaka ielu krustojumā, kur bez stūmēju palīdzības nespēja virzīties uz priekšu 23. maršruta trolejbuss.
Šoferis pastāstīja, ka kādā vadu posmā nebija elektrības. Ar nevienaldzīgu ļaužu palīdzību trolejbuss tika aizripināts līdz vadu posmam, kurā bija elektrība un tas varēja turpināt braukt pa paredzēto maršrutu.