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Rīgā pasažieri stumj trolejbusu

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Jauns.lv

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Neparasta situācija otrdienas vakarā notika Rīgā, kur trolejbusu nācās stumt pasažieriem, jo vados nebija elektrības, novēroja portāls “Jauns.lv”.

Rīgā pasažieri stumj trolejbusu...

Šāda ķibele gadījās Matīsa un Aleksandra Čaka ielu krustojumā, kur bez stūmēju palīdzības nespēja virzīties uz priekšu 23. maršruta trolejbuss.

Šoferis pastāstīja, ka kādā vadu posmā nebija elektrības. Ar nevienaldzīgu ļaužu palīdzību trolejbuss tika aizripināts līdz vadu posmam, kurā bija elektrība un tas varēja turpināt braukt pa paredzēto maršrutu.

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RīgaSadursmeAleksandra Čaka ielaMatīsa ielaRīgas satiksmeLatvenergo

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