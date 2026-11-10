Dienvidu tilts.
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Šodien 18:54
No 13. novembra uz Dienvidu tilta estakādēm Rīgā būs jābrauc lēnāk
No piektdienas, 13. novembra, Rīgā, uz Dienvidu tilta estakādēm uz ziemas sezonu tiks samazināts atļautais braukšanas ātrums no 70 kilometriem stundā līdz 50 kilometriem stundā, paziņoja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Šādas satiksmes organizācijas izmaiņas tiek veiktas ik gadu, un ātruma ierobežojums būs spēkā līdz nākamā gada pavasarim.
Atļautais braukšanas ātrums tiks samazināts Dienvidu tilta estakāžu posmā no uzbrauktuves no Latgales ielas līdz Lubānas ielai, kā arī pretējā braukšanas virzienā - no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.
Ātruma ierobežojums tiek ieviests, lai uzlabotu satiksmes drošību, ņemot vērā ziemas sezonai raksturīgos laikapstākļus un iespējamu brauktuves apledojumu.