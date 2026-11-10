Pēc ievēlēšanas Saeimā Līga Meņģelsone pamet amatu RSU padomē
Pēc ievēlēšanas Saeimā no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomes locekļa amata atkāpusies Līga Meņģelsone, liecina informācija augstskolas tīmekļvietnē.
Meņģelsone RSU padomē bija no 2026. gada 15. janvāra. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs viņu šim amatam izvirzīja pēc tam, kad to atstāja Reinis Bērziņš.
Tagad Bērziņš ir atgriezies RSU padomes sastāvā. Viņu atkārtoti izvirzīja Valsts prezidents.
Bērziņš ieguvis maģistra grādus tiesību, finanšu un uzņēmējdarbības vadības jomā, kā arī papildinājis zināšanas Stenforda Universitātes vadības programmā, norāda RSU. Viņam ir ilggadēja pieredze finanšu un stratēģiskajā pārvaldībā, kā arī augstākās izglītības jomā.
No 2022. līdz 2025. gadam Bērziņš bija RSU padomes priekšsēdētājs. Viņš arī strādājis akadēmiskajā vidē - "Banku augstskolā", kas pašlaik ir Latvijas Universitātes sastāvā, docējis finanšu un vadības kursus, kā arī darbojies abu augstskolu padomnieku konventos.
Kopš 2015. gada Bērziņš vada AS "Attīstības finanšu institūcija Altum". Viņš bijis arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētājs.
Valsts prezidenta ieskatā, Bērziņa pieredze finanšu institūciju pārvaldībā, augstākajā izglītībā un veselības aprūpes nozarē būs noderīga RSU turpmākās attīstības plānošanā. Tāpat uzsvērta nepieciešamība nodrošināt universitātes iesākto attīstības procesu pēctecību un pieņemt ilgtermiņa lēmumus par studiju piedāvājumu un finansēšanas modeli.