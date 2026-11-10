15 gadus vecie noteikumi vairs neatbilst mūsdienu vajadzībām: valdība lemj par pārmaiņām VUGD
Otrdien, 10. novembrī, Ministru kabinets apstiprināja jaunus noteikumus, kas nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamo aprīkojumu, kā arī ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu veidus un skaitu.
Jaunais regulējums izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstību Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likumam, kas paredz Ministru kabinetam noteikt VUGD nepieciešamo aprīkojumu un transportlīdzekļus. Vienlaikus tas aizstāj līdzšinējos 2011. gadā izdotos noteikumus, kuru regulējums vairs pilnībā neatbilda mūsdienu ugunsdzēsības un glābšanas darbu vajadzībām.
Atšķirībā no līdzšinējās kārtības, kad Ministru kabineta noteikumos bija detalizēti uzskaitīts nepieciešamais speciālais un tehniskais aprīkojums, jaunie noteikumi paredz, ka VUGD transportlīdzekļus, kuģošanas līdzekļus un piekabes ar aprīkojumu komplektē atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS 334 “Speciālais un tehniskais aprīkojums ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem”, ņemot vērā katras VUGD struktūrvienības darba specifiku.
Aprīkojuma komplektācija tiek pielāgota struktūrvienības kategorijai, apkalpojamās teritorijas raksturam, iespējamiem apdraudējumiem un operacionālajām vajadzībām. Savukārt autocisternu skaits noteikts atbilstoši VUGD struktūrvienību kategorijām, bet pārējo specializēto transportlīdzekļu, kuģošanas līdzekļu un piekabju nepieciešamais kopējais skaits noteikts valsts mērogā.
Šāda pieeja nodrošina vienotu principu VUGD materiāltehniskā nodrošinājuma plānošanā, vienlaikus ļaujot elastīgi pielāgot tehnikas un aprīkojuma nodrošinājumu struktūrvienību vajadzībām, mainoties to skaitam un kategorijām.