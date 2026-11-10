"Viens premjers Ministru kabinetā, otrs - Saeimā!" "Providus" vadītāja kritizē pašreizējo politisko situāciju
Kavēšanās ar Saeimas komisiju izveidi ierobežo parlamenta iespējas virzīt jautājumus un uzraudzīt valdības darbu, un šāds starpstāvoklis nedrīkst ieilgt, sacīja domnīcas "Providus" direktore Sanda Liepiņa.
Viņa norādīja, ka bez komisijām jautājumu virzība parlamentā ir apgrūtināta. Ja šāda situācija turpinās ilgstoši, Saeima faktiski neīsteno savu parlamentārās uzraudzības funkciju pār izpildvaru.
Vienlaikus Liepiņa uzsvēra, ka valdības veidošanai patērētais laiks pats par sevi pašlaik nav ārkārtējs. Atšķirīgais ir skaidrības trūkums par topošās valdības aprisēm - tās darbiem, atbildības sadalījumu un pat sadarbības modeli. Joprojām nav skaidrs, vai "Apvienotais saraksts" (AS) valdību vēlas veidot viens pats vai kopā ar partneriem. Tāpat nav zināms, vai iecerēta ierasta koalīcija vai cits sadarbības veidols.
"Providus" apkopotie dati par desmit Saeimas vēlēšanām kopš 1993. gada liecina, ka valdības apstiprināšana pēc vēlēšanām vidēji prasījusi 53 dienas, bet mediāna ir 41 diena. Visātrāk valdība apstiprināta pēc 2006. gada vēlēšanām - 31 dienā, savukārt visilgāk pēc 2018. gada vēlēšanām - 109 dienās. Ja šogad valdību apstiprinātu 18. novembrī, kopš 3. oktobra vēlēšanām būtu pagājušas 46 dienas.
Par būtisku problēmu Liepiņa nosauca arī lēno un neskaidro budžeta veidošanas procesu. Viņa uzsvēra, ka viens no galvenajiem ikvienas Saeimas un valdības uzdevumiem ir savlaicīgi nodrošināt skaidrību par valsts finansēm un budžetu. Ja šādas skaidrības nav, virkne pakārtoto institūciju nevar laikus plānot savu darbību. Liepiņas vērtējumā, šādi rodas plašāka problēma, un nenoteiktība var nelabvēlīgi ietekmēt arī tautsaimniecību.
Šodien valdības sēdē bija paredzēts skatīt pirmos ar budžetu saistītos tiesību aktus, taču, kā liecina Ministru kabineta sēdes darba kārtība, attiecīgo dokumentu izskatīšana atlikta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Liepiņa arī vērsa uzmanību uz kaimiņvalstu pieredzi, kur budžeta sagatavošanai un pieņemšanai ir noteikti skaidri konstitucionāli termiņi. Kā norādīts "Providus" publikācijā, Lietuvas valdībai budžeta projekts Seimā jāiesniedz ne vēlāk kā 75 dienas pirms budžeta gada beigām, bet parlamentam tas jāapstiprina pirms jaunā gada sākuma.
Lietuvā nākamā gada budžeta projektu sagatavo pirms vēlēšanām strādājošā valdība, bet jaunā valdība to nepieciešamības gadījumā groza pirms apstiprināšanas parlamentā. Pēdējos trijos vēlēšanu ciklos Lietuvā budžets ikreiz pieņemts pirms jaunā gada.
Savukārt Latvijā sešos no desmit pēcvēlēšanu cikliem jaunais gads sācies bez pieņemta valsts budžeta, liecina "Providus" apkopotā informācija.
Pēc divām iepriekšējām Saeimas vēlēšanām budžets pieņemts attiecīgi 2019. gada aprīlī un 2023. gada martā. Turpretī laikā no 2006. līdz 2014. gadam budžetu četras reizes pēc kārtas izdevies pieņemt vēl decembrī.
Arī Latvijas Satversmes 66. pants paredz, ka Saeima par valsts ienākumu un izdevumu budžetu lemj pirms saimnieciskā gada sākuma. "Providus" rakstā rosināts diskutēt par šā nosacījuma ievērošanu praksē katru gadu, arī pēc vēlēšanām.
Komentējot Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) šodienas preses konferencē pausto par bezdeficīta budžeta neiespējamību 2030. gadā, Liepiņa sprieda, ka daudz jautājumu raisa tas, ka premjers par situāciju it kā neesot zinājis jau iepriekš. Viņas ieskatā, šis apstāklis būtu nopietni vērtējams.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Liepiņa sacīja, ka novērojams, ka finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS) sācis publiski izsmeļošāk skaidrot budžeta izvēles. Viņas ieskatā, Kučinskis, iespējams, varētu vairāk uzņemties pildīt šo skaidrojošo lomu arī Kulberga vietā. Raksturojot abu politiķu lomu sadalījumu, Liepiņa pauda, ka patlaban veidojas situācija, kurā viens premjers ir Ministru kabinetā, bet otrs - Saeimā.
Jau vēstīts, ka Kulbergs arī pēc otrās sarunu kārtas ar partijām pirmdien neviesa skaidrību par nākamo koalīciju. Pēc tikšanās ar JV un partiju "Progresīvie" viņš pauda neapmierinātību, ka no abiem politiskajiem spēkiem būtu vēlējies dzirdēt konkrētākus priekšlikumus budžeta izdevumu samazināšanai, savukārt Nacionālo apvienību viņš raksturoja kā līdz šim vislabāk sagatavojušos sarunu partneri. Valdības vadītāja amata kandidāts uzsvēris, ka nākamās valdības veidošanā izšķiroša būs partiju gatavība vienoties par fiskālās situācijas stabilizēšanai nepieciešamajiem, tostarp nepopulāriem lēmumiem.
Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunās valdības modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības izveides scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.
Tāpat šodien Kulbergs preses konferencē paziņoja, ka vēlas līdz 2030. gadam Latvijā panākt tādu finansiālo situāciju, kāda bija 2018. gadā, tādējādi nākamajos četros gados budžetā jāietaupa 2,875 miljardi eiro. Viņš norādīja, ka 2018. gadā Latvijas reālā izaugsme bija 4%.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Strādājošo skaitu premjers 2030. gadā grib palielināt līdz 909 000. Tas būtu par 26 000 nodarbināto vairāk nekā 2025. gadā. Kulbergs apgalvoja, ka tad, ja Latvijā strādātu 909 000 cilvēku, valsts ik gadu saņemtu aptuveni 290 miljonus eiro vairāk nodokļos.
Premjers prezentācijā minēja, ka šos cilvēkus varētu atrast starp aptuveni 28 000 jauniešu, kas nestrādā un nemācās. Viņus varētu stimulēt strādāt, pirmajos trijos darba gados ļaujot strādāt ar samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi. Tāpat darbinieki meklējami starp apmēram 15 000 jauno māmiņu bērnu kopšanas atvaļinājumā. Kulbergs rosina, ka viņām varētu ļaut strādāt uz pusslodzi, nezaudējot vecāku pabalstu.
Savukārt seniorus iesaistīties darba tirgū varētu mudināt, paredzot mazākas darba devēja sociālās iemaksas un elastīgu slodzi. Tāpat kā resurss šo darba vietu aizpildīšanai Kulbergs izcēla 3000-6000 valsts sektorā strādājošo, kas varētu pāriet uz privāto sektoru.