Šodien pēdējā diena, kad izsolē var iegūt bijušā ministra Reiņa Uzulnieka auto
Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludinājusi krimināllietā izņemtās arestētās mantas transportlīdzekļa - "Škoda Kodiaq" izsoli.
Transportlīdzekļa novērtējums – 16000 eiro, liecina aģentūras mājaslapā publiskotā informācija. Transportlīdzeklim tiek organizēta pirmā izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākums noteikts 2026. gada 21. oktobrī plkst.13.00, bet noslēgums - 2026. gada 20. novembrī plkst.13.00.
Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2026. gada 10. novembrim Aģentūras norēķinu kontā iemaksā nodrošinājuma summu 1600 eiro un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē. Plašāka informācija šeit.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ne tik sen Latvijas sabiedrību šokēja ziņa par tobrīd labklājības ministru Reini Uzulnieku, - viņš tika pieķerts vadām automašīnu vairāk nekā trīs promiļu alkohola reibumā.
Pēc šādas bezatbildīgas rīcība Uzulnieks zaudēja ministra amatu. Vēlāk mediji vēstīja, ka elektronisko izsoļu vietnē izvietots sludinājums, kurā, visticamāk, pārdošanā nonācis ministra auto.
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Pārbaudē viņa izelpā tika konstatēta 3,09 promiļu alkohola koncentrācija. Notikuma vietā ieradās Valsts policija, kas sāka kriminālprocesu, bet automašīna tika izņemta.