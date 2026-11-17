Bērnu pieteikšana pirmsskolām turpmāk būs ērtāka
Lai izglītības pakalpojumus padarītu pieejamākus un ērtākus ģimenēm, mūsu pašvaldība ir starp pirmajām Latvijā, kas uzsāk Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātās Pieteikumu vadības sistēmas izmantošanu.
Turpmāk bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs varēs pieteikt elektroniski, attālināti un vienuviet.
Kas mainās vecākiem?
- Pieteikšanās portālā Latvija.gov.lv: Pieteikumu var iesniegt tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu "Pieteikšanās uzņemšanai izglītības iestādēs".
- Ietaupīts laiks ("iesniedz vienreiz"): Daļa nepieciešamās informācijas tiks automātiski iegūta no valsts reģistriem, tādēļ dati nebūs jāievada atkārtoti.
- Procesa sekošana līdzi tiešsaistē: Vecāki jebkurā brīdī varēs pārbaudīt sava pieteikuma statusu.
- Prioritāšu norādīšana: Saskaņā ar mūsu pašvaldības uzņemšanas kārtību, vienā pieteikumā varēs norādīt vairākas vēlamās pirmsskolas iestādes prioritārā secībā.
Vai joprojām var pieteikties klātienē?
Jā! Elektroniskā pieteikšanās ir papildu iespēja vecāku ērtībām. Tiem vecākiem, kuriem tas ir ērtāk vai nepieciešams atbalsts, joprojām saglabājas iespēja pieteikumu iesniegt klātienē pašvaldībā vai izglītības iestādē.
Svarīgi: Visi pieteikumi — neatkarīgi no tā, vai tie iesniegti elektroniski vai klātienē — tiek apkopoti vienotā rindā Pieteikumu vadības sistēmā. Bērnu uzņemšanas nosacījumi, prioritātes un rindu veidošanas kārtība pašvaldībā paliek nemainīga.
Kā pieteikt bērnu?
1. Dodies uz portālu Latvija.gov.lv. 2. Meklētājā atrodiet pakalpojumu "Pieteikšanās uzņemšanai izglītības iestādēs". 3. Autorizējieties un aizpildiet pieteikuma formu, norādot vēlamo(-ās) pirmsskolas izglītības iestādi(-es).
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
- Sistēmas izstrādi un ieviešanu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Atveseļošanas fonda atbalstu.