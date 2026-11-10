Valdība maina iepriekš pieņemto lēmumu: Nacionālais botāniskais dārzs atkal kļūs patstāvīgs
Otrdien, 10. novembrī, Ministru kabinets apstiprināja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto rīkojumu par Latvijas Nacionālā botāniskā dārza (LNBD) atjaunošanu kā patstāvīgu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošu valsts pārvaldes iestādi. LNBD patstāvīgā statusa atjaunošanu rosināja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. LNBD kā patstāvīga iestāde darbību uzsāks 2027. gada 1. janvārī.
Šī gada 1. janvārī LNBD tika pievienots Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP), un botāniskā dārza funkciju īstenošana tika turpināta DAP struktūrā. Izvērtējot abu institūciju darbības specifiku, secināts, ka LNBD zinātniskās un pētniecības funkcijas nepieciešams
institucionāli nošķirt no DAP īstenotajām valsts pārvaldes un uzraudzības funkcijām.
“Atjaunojot Botāniskā dārza patstāvību, mēs labojam iepriekš pieļauto kļūdu un atjaunojam tā darbībai atbilstošu pārvaldības modeli. Tas ļaus ātrāk pieņemt ikdienas lēmumus, rūpēties par augu kolekciju saglabāšanu un atkal rīkot tradicionālos stādu gadatirgus,”
uzsver ministrs Edgars Tavars.
Atjaunojot LNBD kā patstāvīgu iestādi, tiks nodrošināta lielāka institucionālā autonomija un iespējas mērķtiecīgi attīstīt zinātnisko darbību, starptautisko sadarbību un sabiedrības izglītošanu. Botāniskā dārza pārziņā būs īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu
apsaimniekošana, Latvijas savvaļas augu un nacionālās selekcijas šķirņu ģenētisko resursu saglabāšana, kā arī unikālo augu kolekciju uzturēšana un attīstība. LNBD turpinās nodrošināt arī dabas centra “Botania” darbību.
Savukārt DAP turpinās koncentrēties uz valsts dabas aizsardzības politikas īstenošanu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldību un uzraudzību.
LNBD patstāvīgas iestādes statusa atjaunošana tiks īstenota piešķirtā finansējuma ietvaros, neparedzot papildu finansējumu vai jaunas amata vietas.