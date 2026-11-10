"Iespējams, bija pārpratums!" JV reaģē uz Kulberga pārmetumiem un gaida jaunu uzaicinājumu uz sarunām
Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga (AS) vadītajās valdības veidošanas sarunās lielāka skaidrība par nākamās koalīcijas modeli pagaidām nav radusies, bet "Jaunā vienotība" (JV) gaida aicinājumu uz valdības veidošanas sarunu turpinājumu, otrdien žurnālistiem sacīja Saeimas JV frakcijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere.
Politiķe atgādināja, ka pirmdien JV pārstāvji bija aicināti uz sarunu ar "Apvienoto sarakstu" (AS), taču pēc tam publiskajā telpā izskanēja kritika no Kulberga puses, ka JV neesot iesniegusi kādus priekšlikumus. Pēc politiķes teiktā, iespējams, noticis pārpratums, jo partijai neesot bijis skaidri formulēts šāds uzdevums. "Jāteic, ka, iespējams, bija kāds pārpratums, jo mums nebija tas jautāts, bet ceram, ka varēsim saņemt jaunu aicinājumu," teica Lībiņa-Egnere, kura noprotot, ka sarunas tuvākajā laikā turpināsies.
Deputāte uzsvēra, ka lēmums par turpmākajiem sarunu partneriem un valdības modeli ir premjera amata kandidāta ziņā. "Mēs esam gatavi strādāt valdībā, bet, protams, ka tas ir viņa lēmums," sacīja JV frakcijas vadītāja.
Atbildot uz jautājumiem par iespējamu Saeimas komisiju vadību un citu amatu sadalījumu, Lībiņa-Egnere norādīja, ka sarunās par amatiem JV pašlaik nepiedalās. Viņa apgalvoja, ka partijas prioritāte ir dialogs par nākamās valdības darbu un ekonomisko situāciju valstī, nevis amatu sadale.
Pēc politiķes teiktā, pirmdienas sarunā ar AS galvenā uzmanība bijusi pievērsta ekonomiskajai situācijai un valsts finanšu jautājumiem. Savukārt diskusijas par Saeimas komisiju darbu, prezidiju vai citiem parlamenta darba organizācijas jautājumiem neesot notikušas.
Jau vēstīts, ka Kulbergs arī pēc otrās sarunu kārtas ar partijām pirmdien neviesa skaidrību par nākamo koalīciju. Pēc tikšanās ar JV un partiju "Progresīvie" viņš pauda neapmierinātību, ka no abiem politiskajiem spēkiem būtu vēlējies dzirdēt konkrētākus priekšlikumus budžeta izdevumu samazināšanai, savukārt Nacionālo apvienību viņš raksturoja kā līdz šim vislabāk sagatavojušos sarunu partneri. Valdības vadītāja amata kandidāts uzsvēris, ka nākamās valdības veidošanā izšķiroša būs partiju gatavība vienoties par fiskālās situācijas stabilizēšanai nepieciešamajiem, tostarp nepopulāriem lēmumiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunās valdības modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības izveides scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.