Pasniegs Talsu novada augstākos apbalvojumus
Arī šogad Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svētku pasākumos tiks pasniegti Talsu novada augstākie apbalvojumi: “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības balva” un “Talsu novada Goda balva”.
Izcilības balva, Atzinības balvas un Talsu pilsētas Goda balvas tiks pasniegtas 17. novembrī plkst. 19.00 Talsu Kultūras centrā, savukārt Goda balvas attiecīgo pilsētu un pagastu valsts svētku svinīgajos sarīkojumos 14., 15., 17. un 18. novembrī.
Izcilības balva tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
Atzinības balva tiek piešķirta par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā vai citās novadam nozīmīgās jomās.
Gan “Talsu novada Izcilības balvas”, gan “Talsu novada Atzinības balvas” saņēmējiem tiek piešķirta Izcilības vai Atzinības krūšu zīme un miniatūrzīme, Izcilības vai Atzinības Apliecinājuma raksts, kas marķēti ar Talsu novada ģerboņa elementu, un naudas balva (Izcilības balvai – divu minimālo mēneša darba algu apmērā, savukārt Atzinības balvai – vienas minimālās mēneša darba algas apmērā).
- Ieeja Talsu Kultūras centra (Talsu Tautas nama) pasākumā ar ielūgumiem un ieejas kartēm. Ieejas kartes iespējams saņemt Talsu Kultūras centra kasē.
IZCILĪBAS BALVA
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ANDRIM KALNOZOLAM – par izcilu ieguldījumu Latvijas literatūrā un dramaturģijā, Talsu novada vārda popularizēšanu Latvijā un ārpus tās, ar savu daiļradi stiprinot Talsu novada kultūras identitāti un atpazīstamību;
IMANTAM ZIEDIŅAM – par mūža ieguldījumu Talsu hokeja attīstībā, nozīmīgu sporta tradīciju veidošanā un jauno sportistu audzināšanā, kas guvuši panākumus Latvijā un pasaulē;
GUNĀRAM LAICĀNAM – par ilggadēju sabiedrisko darbu, izcilu un nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
ATZINĪBAS BALVA
IMANTAM ZEĻĢIM – par ieguldījumu lauksaimniecības nozarē, aktīvu iesaisti Talsu novada lauksaimniecības attīstībā, kooperācijas veicināšanā un zināšanu nodošanā nākamajām lauksaimnieku paaudzēm;
INTAI UDODOVAI – par mūža ieguldījumu mūzikas izglītībā, nozīmīgu ieguldījumu mūzikas teorijas metodikas attīstībā Latvijā un Talsu Mūzikas skolas vārda popularizēšanā;
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INGUNAI KRONBERGAI – par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu ar jauniešiem, nozīmīgu ieguldījumu viņu izaugsmē un labbūtībā, kā arī sociālā darba attīstībā Talsu novadā;
REINIM REŠETINAM – par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Talsu novada amatiermākslas un tautas dejas nozares attīstībā, deju kolektīvu mākslinieciskās kvalitātes pilnveidē, tradīciju stiprināšanā un jaunu, radošu kultūras norišu veidošanā;
IVETAI SĒRUMAI – par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Sabiles un Talsu novada kultūras dzīves attīstībā;
ARNIM BĒRZIŅAM – par vairāk nekā 30 gadu ilgu, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā Talsu novadā un Kurzemē;
LIENEI VALDMANEI – par nozīmīgu ieguldījumu Mērsraga kopienas stiprināšanā, pilsoniskās līdzdalības veicināšanā, kultūras un tūrisma attīstībā, kā arī Mērsraga un Talsu novada vārda popularizēšanā Latvijā;
IEVAI BĒRZIŅAI – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Talsu pilsētvides un zaļumsaimniecības attīstībā, Talsu pilsētas un novada vizuālās identitātes veidošanā, ar profesionālu darbu, personisku iniciatīvu un sabiedrības iesaisti stiprinot Talsu īpašo tēlu un iedzīvotāju piederību savai pilsētai;
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INETAI SKUČENKOVAI – par mūža ieguldījumu Talsu novada iedzīvotāju veselības aprūpē un par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu un cilvēcīgu darbu;
DACEI BROKAI – par ilggadēju, profesionālu un sabiedriski nozīmīgu ieguldījumu kultūras attīstībā un Talsu novada atpazīstamības veicināšanā.
GODA BALVA
“Talsu novada Goda balva” katrā Talsu novada pilsētā un pagastā tiek pasniegta par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās. “Talsu novada Goda balvu” saņēmējiem tiek pasniegts Goda raksts un naudas balva 100 EUR apmērā.
Talsu pilsētā 17. novembrī plkst. 19.00 Talsu Kultūras centrā (Talsu Tautas namā) (Ieeja ar ielūgumiem vai ieejas kartēm. Ieejas kartes iespējams saņemt Talsu Kultūras centra kasē)
DACEI BERGMANEI – par ilggadēju, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu sociālajā jomā;
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ZIEDONIM ROZENTĀLAM – par profesionālu, atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu;
IVARAM KOLODAM – par īpašu ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā, dabas skaistuma iemūžināšanu un Talsu vārda nešanu plašākā pasaulē;
SANTAI PIEBALGAI – par ilggadēju, apzinīgu un profesionālu darbu vietējās preses nozarē, nozīmīgu ieguldījumu laikraksta “Talsu Vēstis” darbībā un Talsu novada dzīves atspoguļošanā un popularizēšanā;
IVETAI LILIENFELDEI – par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu veselības aprūpē;
KRISTĪNEI MĀLAI – par godprātīgu un brīvprātīgu darbu sabiedrības labā, stiprinot aktīvu pilsonisko dalību vietējā kopienā;
RENĀRAM ZAPACKIM UN JURIM UPMALIM – par nozīmīgu, nesavtīgu un pašaizliedzīgu ieguldījumu pasākuma “Rally Talsi” organizēšanā 2024., 2025., 2026. gadā;
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SARMĪTEI POPENAI – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā, pedagogu profesionālās sadarbības veicināšanā un pedagogu interešu pārstāvībā;
KRISTĪNEI MIHŅĒVIČAI – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu ar bērniem un jauniešiem, ieguldījumu interešu izglītībā un Talsu novada vārda popularizēšanu.