FOTO: atklāts pārbūvētais reģionālais autoceļš starp Rudi un Valdemārpili
Foto: Publicitātes
FOTO: Renārs Koris.
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FOTO: atklāts pārbūvētais reģionālais autoceļš starp Rudi un Valdemārpili

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Talsu novada Anužos tika svinīgi atklāts pārbūvētais reģionālais autoceļš starp Rudi un Valdemārpili.

FOTO: atklāts pārbūvētais reģionālais autoceļš sta...

Pasākumā pulcējās daudzi Anužu, Rojas un Rudes iedzīvotāji, uzrunas teica VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, SIA “SC Grupa” valdes priekšsēdētājs Gints Karols un Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.

Reģionālais autoceļš Valdgale–Roja (P126) posmā no Valdemārpils līdz Rudei (10,09–26,86 km) tika asfaltēts 20. gadsimta 60. gadu beigās un līdz šim nebija atjaunots, asfaltam veikta tikai ikdienas uzturēšana, labojot bedres.

 FOTO: Renārs Koris

Lentes griešana

“Šis ir viens no vai, iespējams, pats gaidītākais būvdarbu posms pēdējo gadu laikā, un tas, cik daudz šodien cilvēku ir atklāšanas pasākumā, to vēlreiz apliecina. Ir liels gandarījums redzēt tik daudz priecīgu seju,” teica Mārtiņš Lazdovskis. Viņš arī norādīja, ka autoceļa P126 posms ir pēdējais no reģionālās reformas ietvaros remontējamajiem autoceļu posmiem, kā arī pateicās būvniekiem, LVC komandai, projektētājiem un būvuzraugiem par darbu, kas ieguldīts ceļa pārbūvē.

Ceļa atklāšana FOTO: Renārs Koris

Būvdarbus starp Valdemārpili un Rudi sāka pērn septembrī. To ietvaros pilnībā pārbūvēts ceļš 17 kilometru garumā, tostarp purvainā vietā pie Mazrojas upes caurtekas 200 m posmā pastiprināta ceļa konstrukcija, izbūvējot betona pāļus un režģogus. Pārbūvēta arī pati caurteka. Pār Rojas upi Lubē (19,83 km) agrākā tilta vietā uzbūvēts jauns dzelzsbetona konstrukciju tilts, bet tiltam Rudē (26,35 km) atjaunotas dzelzsbetona konstrukcijas un uzstādītas jaunas margas. Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai Rudē izbūvēta 1,2 km gara ietve un apgaismojums, savukārt Anužos – 200 m gara ietve un apgaismojums.

Karols runā

“Šis bija ļoti apjomīgs objekts, turklāt darbi bija jāpaveic ļoti saspringtā termiņā – ierasti tik vērienīgiem darbiem būtu nepieciešamas divas būvdarbu sezonas, bet mums bija atvēlēts tikai kalendārais gads. Intensīvākajos periodos šeit strādāja līdz pat 200 cilvēku vienlaicīgi. Darbu laikā te pārvietoti ap 200 000 kubikmetru dažādu minerālmateriālu, ieklātas vairāk nekā 30 000 tonnas asfalta, darbojās ap 50 specializētajām smagās tehnikas vienībām,” uzsvēra SIA “SC Grupa” valdes priekšsēdētājs Gints Karols.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš izcēla vietas simbolismu – atklāšana notika vidusceļā starp Roju un Valdemārpili. Turklāt Anužos savulaik darbojās kolhozs “Cīņa”. “Man liekas, ka lielā mērā vārds “cīņa” raksturo peripetijas ap šo ceļu,” sacīja A. Bērziņš. Viņš arī uzsvēra, ka ceļa posms ir nozīmīgs gan ekonomikas attīstībai, gan vietējo kopienu mobilitātei.

Ceļa atklāšana FOTO: Renārs Koris

Darbus uz autoceļa P126 veica SIA “SC Grupa” par līgumcenu 13 526 434,74 EUR (ar PVN), būvuzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”. Projekta autors ir SIA “Projekts 3”.

Šis reģionālā autoceļa P126 posms bija iekļauts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izstrādātajā ceļu remontdarbu programmā, un būvdarbi tika līdzfinansēti no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda (AF).

Tēmas

Ansis BērziņšMārtiņš LazdovskisEiropas SavienībaTalsu novadsValdemārpilsRoja

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