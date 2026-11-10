Apstiprināti 2026. gada Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji
Lepojoties ar novadnieku paveikto, Dobeles novada dome 2026. gada 29. oktobra sēdē apstiprināja pašvaldības apbalvojumu saņēmējus.
Lepojoties ar novadnieku paveikto, Dobeles novada dome 2026. gada 29. oktobra sēdē (lēmums Nr. 247/14) apstiprināja pašvaldības apbalvojumu saņēmējus. Šogad Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, svinīgā pasākumā “Dobeles novada pašvaldības Goda zīme” pasniegs Inesei Didžei un Nikolajam Kurmam. Tāpat svētkos tiks pasniegti "Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts" Oskaram Laugalim, Astrīdai Klāsonei un Mārai Krūmiņai.
“Dobeles novada pašvaldības Goda zīme” saņēmēji:
- Inese Didže – izglītības vadītāja un pedagoģe. Apbalvojums piešķirts par izcilu profesionālo darbību, īstenotām iniciatīvām un būtisku ilgtermiņa ieguldījumu Dobeles novada attīstībā. No 2008. līdz 2026. gada augustam vadījusi Dobeles Valsts ģimnāziju, padarot to par nozīmīgu izglītības un kultūras centru. Viņas vadībā izveidots Dabaszinātņu mācību centrs un attīstīta mūsdienīga digitālā mācību vide, kā arī mērķtiecīgi atbalstīta skolas koru, ansambļu un deju kolektīvu darbība.
- Nikolajs Kurma – uzņēmējs un mecenāts, uzņēmumu grupas SIA “TENAX” dibinātājs un īpašnieks. Apbalvojums piešķirts par būtisku ieguldījumu Dobeles novada tautsaimniecības attīstībā, sekmējot uzņēmējdarbību un veicinot Dobeles novada atpazīstamību valsts un starptautiskā mērogā. Viņa ilggadējais darbs un veikums sniedzis paliekošu pienesumu novada tautsaimniecībā, sporta dzīvē un pilsētvides labiekārtošanā.
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"Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts" saņēmēji:
- Oskars Laugalis – prāvests un garīdznieks. Apbalvojums piešķirts par sabiedriski nozīmīgu tradīciju uzturēšanu un būtisku ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Dobeles novadā. Jau 35 gadus kalpo novada cilvēkiem, stiprinot garīgās vērtības un sabiedrības saliedētību, izveidojis Lūgšanu brokastu tradīciju Dobelē, kā arī rūpējas par Dobeles, Bukaišu, Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzēm.
- Astrīda Klāsone – mūzikas pedagoģe un komponiste. Apbalvojums piešķirts par izcilu profesionālo darbību un sabiedriski nozīmīgu tradīciju, kas kļuvušas par nozīmīgu Dobeles novada identitātes sastāvdaļu, izveidošanu un uzturēšanu. Viņas darbs aptver jauno mūziķu izglītošanu Dobeles Mūzikas skolā un Kaķenieku Tautas nama senioru vokālā ansambļa “Zelta ābele” vadīšanu.
- Māra Krūmiņa – ilggadējā Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja. Apbalvojums piešķirts par sabiedriski nozīmīgu tradīciju, kas kļuvušas par nozīmīgu Dobeles novada identitātes sastāvdaļu, izveidošanu un uzturēšanu. Sniegusi nozīmīgu ieguldījumu tādu pasākumu attīstībā kā Ceriņu festivāls, Ābolu svētki un Zemgaļu svētki. Šobrīd turpina aktīvu darbību, vadot Vītiņu Tautas nama deju kolektīvu “Robežnieki”.
Saskaņā ar nolikumu "Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību" ir nodibināti divi apbalvojumi: "Dobeles novada pašvaldības Goda zīme" un "Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts". Augstākais apbalvojums ir Goda zīme. Ar Goda zīmi var apbalvot fiziskas personas, un tas ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Ar Atzinības rakstu var apbalvot gan fiziskas, gan juridiskas personas.
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Apbalvojumus piešķir personai, kuras darbība būtiski pārsniedz profesionālās vai sabiedriskās darbības ikdienas ietvaru, par ilgu un izcilu profesionālo vai sabiedrisko darbību, sabiedriski nozīmīgu tradīciju izveidošanu vai uzturēšanu (vismaz piecus gadus), izciliem profesionālajiem sasniegumiem, tautsaimniecības un investīciju projektu attīstību, vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kā arī par varonību un cilvēku glābšanu ekstremālās situācijās.
Apbalvojumiem izvirzītos pretendentus izvērtē Dobeles novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija. Apbalvojumu Atzinības raksts personai var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi 5 gados.
- Ar iepriekšējos gados apbalvotajiem novadniekiem var iepazīties šeit: Pašvaldības apbalvojumi | Dobeles novada pašvaldība
- NOLIKUMS "Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību"
Foto: no Sabiedrisko attiecību nodaļas arhīva