VIDEO, FOTO: "Strādāt par grašiem nav māksla!" Rīgā simtiem kultūras darbinieku dodas protesta gājienā
Vairāki simti cilvēku, izsaucot saukļus, otrdien no Latvijas Nacionālās operas un baleta skvēra devās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā, lai pievērstu uzmanību atalgojumam kultūras nozarē.
Cilvēkiem rokās bija pašdarināti plakāti ar dažādiem saukļiem, piemēram, "Kultūra nav hobijs", "Strādāt par grašiem nav māksla", "Darbs muzejā=māksla (iz)dzīvot", "Laimes lācis [ne]atnāks", "Pastāvēs, kas saņems algu", "Gudrībai ir robežas, muļķībai nav", "Kultūra ir darbs", "Mēs gribam strādāt Latvijā, vai jūs gribat mūs?" un citiem.
Simtiem protestētāju Rīgas centrā pievērš uzmanību kultūras darbinieku algām
Vairāki simti cilvēku, izsaucot saukļus, otrdien no Latvijas Nacionālās operas un baleta skvēra devās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā, lai pievērstu ...
Akcijas norisi uzraudzīja Valsts policija.
Gājiens sākās pie LNOB, tā maršruts veda gar Brīvības pieminekli, bet galapunkts bija Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.
Akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" rīkotāji uzsver, ka 2026. gada otrajā ceturksnī vidējā bruto darba samaksa kultūras mantojuma iestādēs bija 1395 eiro, skatuves mākslas nozarē - 1365 eiro, savukārt sabiedriskajā sektorā vidēji - 1926 eiro.
"Ilgstoši zemais atalgojums veicina pieredzējušu speciālistu aizplūšanu no nozares un Latvijas, vienlaikus apgrūtinot jaunu profesionāļu piesaisti. Tā ir problēma, kuras sekas nākotnē izjutīs visa sabiedrība - kultūras piedāvājuma kvalitātē, daudzveidībā un pieejamībā," pauž akcijas rīkotāji.