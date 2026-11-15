Sporta laukumā Dzintaros padomāts par iedzīvotāju ērtībām
Dzintaros, pie Jaunedinburgas ielas, atjaunotajā sporta laukumā ir ierīkots apgaismojums, kas ļaus iedzīvotājiem sportot un aktīvi pavadīt brīvo laiku arī diennakts tumšajā laikā. Apgaismojuma risinājums veidots, domājot gan par laukuma apmeklētāju ērtībām, gan energoefektivitāti un apkārtējās dabas saudzēšanu.
Apgaismojums ir aprīkots ar kustības sensoru, kas automātiski pielāgo gaismas intensitāti. Laikā, kad sporta laukumā neviens neatrodas, apgaismojums darbojas ar minimālu spilgtumu. Savukārt, tiklīdz sensors uztver kustību, apgaismojuma intensitāte palielinās, nodrošinot piemērotus apstākļus sportiskajām aktivitātēm. Šāds risinājums ļauj efektīvāk izmantot elektroenerģiju, vienlaikus nodrošinot laukuma funkcionalitāti.
Īpaša uzmanība pievērsta arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Apgaismojumam izvēlēts siltais gaismas tonis, ņemot vērā, ka sporta laukumam piegulošajā meža teritorijā mīt sikspārņi. Siltais apgaismojums izvēlēts, lai mazinātu mākslīgās gaismas iespējamo ietekmi uz šiem dzīvniekiem un apkārtējo vidi.
Sporta laukuma atjaunošana īstenota Jūrmalas līdzdalības budžeta 2025. gada projekta “Dzintaru sporta laukums” ietvaros. Atjaunošanas darbu laikā izbūvēts strītbola laukums ar asfalta segumu un uzstādīts jauns strītbola grozs, kā arī ierīkota vingrošanas iekārta ar amortizējošu vienlaidus lietās gumijas segumu. Teritorija papildināta ar soliem, atkritumu urnu un velostatīviem.
Pēc sporta laukuma aprīkojuma uzstādīšanas veiktas nepieciešamās drošības pārbaudes, kas apliecina laukuma atbilstību drošības prasībām. Projekts īstenots nepilnā apmērā, un tā indikatīvās izmaksas ir 33 000 eiro.
Jaunais apgaismojums ir vēl viens nozīmīgs papildinājums atjaunotajam sporta laukumam, padarot to ērtāku un pieejamāku iedzīvotājiem arī rudens un ziemas sezonā, kad dienas kļūst īsākas.
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Dzintaru sporta laukums ir atvērts un pieejams ikvienam, kurš vēlas sportot un aktīvi pavadīt brīvo laiku!