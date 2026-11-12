Ukrainas civiliedzīvotāji aicināti pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem
Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” aicina Ukrainas civiliedzīvotājus pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem, kuru sākums provizoriski plānots novembrī.
Mācībām var pieteikties Ukrainas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā un ir saņēmuši uzturēšanās atļauju ar pagaidu aizsardzības statusu. Kursu mērķis ir palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem veiksmīgāk iekļauties Latvijas sabiedrībā un darba tirgū, apgūstot valodu profesionālu un augsti kvalificētu pasniedzēju vadībā.
Kursi tiks organizēti divos formātos:
1. Attālināti (tiešsaistē): Tas būs galvenais mācību formāts, un attālinātajām grupām būs paredzēts lielāks vietu skaits. Organizatori centīsies pielāgot nodarbību laikus dalībnieku vēlmēm un iespējām. 2. Klātienē Jūrmalā: Jūrmalā dzīvojošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem būs iespēja mācīties arī klātienē. Vietu skaits klātienes grupās būs ierobežots, tāpēc interesenti, kuri vēlas apmeklēt nodarbības klātienē Jūrmalā, to aicināti norādīt pieteikuma anketā.
Pieteikuma anketa pieejama arī biedrības mājaslapā https://intelektaparks.lv/ sadaļā ”Kursi” - “Valodu kursi” - “Latviešu valoda Ukrainas civiliedzīvotājiem”.
Pēc mācību grupu nokomplektēšanas organizatori sazināsies ar katru dalībnieku individuāli.
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Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kursu organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuriem +371 28133614, +371 25494934, +371 26851778 vai rakstot uz e-pasta adresi: lvkursi@gmail.com.
Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek organizēti ar Latviešu valodas aģentūras finansējumu.