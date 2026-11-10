Lāčplēša diena atnesīs ziemīgus laikapstākļus - daļā Latvijas gaidāms sniegs
Trešdien, Lāčplēša dienā, daudzviet Latvijā gaidāmi nokrišņi. Valsts austrumu daļā ne tikai līs, bet arī snigs, prognozē sinoptiķi.
Snigšana galvenokārt gaidāma Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumos trešdien no rīta un dienā. Autoceļi vietām būs slideni.
Valsts rietumu un centrālajā daļā vietām līs, vakarpusē dažviet Kurzemes rietumos gaidāms stiprāks lietus. Debesis būs pārsvarā mākoņainas.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas dienas gaitā piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra nakts un rīta stundās būs -2..+2 grādi, dienā gaiss iesils līdz +1..+6 grādiem, vietām piekrastē - līdz +8 grādiem.
Rīgā debesis aizklās mākoņi, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs aptuveni nulle grādu, dienā termometra stabiņš nepakāpsies augstāk par +5 grādiem.