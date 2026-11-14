Rudzātu Svētā Jēkaba Romas katoļu baznīca piedzīvo atdzimšanu
Rudzātu Svētā Jēkaba Romas katoļu baznīca, ciema garīgā un kultūrvēsturiskā sirds, ir atjaunota projekta ietvaros, veicot jumta un zvanu torņa restaurāciju, lai stiprinātu ēkas ilgtspēju un drošību. Darbus atbalstīja ziedotāji un Līvānu novada pašvaldība, apliecinot kopienas vienotību un rūpes par mantojumu.
Katram ciemam un novadam ir savas saknes un sirds. Rudzātu Svētā Jēkaba Romas katoļu baznīca jau gadu desmitiem ir bijusi ne tikai garīga mājvieta, bet arī nozīmīga mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma lieciniece un ciema dvēsele. Tā glabā paaudžu stāstus, ticību un vienotību, veidojot Līvānu novada ainavas un kopienas neatņemamu daļu.
Biedrība “Baznīca – mūsu ciema dvēsele” ir realizējusi projektu “Kultūrvēsturiskā objekta – Rudzātu Svētā Jēkaba Romas katoļu baznīcas saglabāšana” (Nr. 24-03-CL17-C0LA19.2204-000002), kura ietvaros veikti nozīmīgi darbi baznīcas ēkas ilgtspējas un drošības stiprināšanai:
- veikts jumta seguma remonts un hidroizolācija pieslēguma vietās ar baznīcas torni – mūri;
- izbūvētas skārda seguma atsaites vietās, kur tās bija zaudējušas noturību;
- veikta jumta seguma aizsargpārklājuma izbūve un restaurēta zvanu torņa koka daļa.
Projekta kopējās izmaksas bija 25 501,27 EUR. Nozīmīgu ieguldījumu sniedza ziedotāji – projektam tika saziedoti 4 850 EUR, savukārt Līvānu novada pašvaldība nodrošināja 5 000 EUR līdzfinansējumu.
Biedrība “Baznīca – mūsu ciema dvēsele” izsaka sirsnīgu pateicību Preiļu–Līvānu partnerībai “Kūpā”, Lauku atbalsta dienestam, Līvānu novada būvvaldei un Līvānu novada pašvaldībai par atbalstu un būtisko līdzfinansējumu projekta īstenošanā.
Īpašs paldies visiem brīvprātīgā darba veicējiem un speciālistiem, kuri ar savu darbu palīdzēja paveikt šo atbildīgo un procesuāli sarežģīto darbu: būvgaldniecības un interjera iekārtu restaurācijas speciālistam Vilnim Gavaram, Lidijai Pundurei, Mairim Sproģim, Vladimiram Daņilovam, Inesei Brūverei, arhitektei Ingai Ancānei un būvuzraugam Rolandam Lazarevam.
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