Smiltenes pilsētai pievienotajiem ciemiem mainītas adreses - kas jāzina iedzīvotājiem
Šā gada jūlijā Smiltenes novadā stājās spēkā jaunais Smiltenes novada teritorijas plānojums. Viena no būtiskākajām izmaiņām ir Smiltenei tuvumā esošo ciemu pievienošana pilsētai un adrešu maiņa.
Kā informē Smiltenes novada pašvaldības Īpašuma un vides nodaļas speciālisti, īstenojot jauno teritorijas plānojumu, kas paredz pilsētas robežu paplašināšanu, pašvaldības Nekustamo lietu komisija 2026. gada 4. septembrī pieņēma lēmumu par adrešu maiņu apkārtējos ciemos – Silvā, Saltupos, Pavāros, Kalnamuižā, Grotūzī un Vidzemē. Pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu, Valsts zemes dienests (VZD) veic adrešu aktualizāciju. Kad izmaiņas ir reģistrētas Valsts adrešu reģistrā, tās automātiski tiek sinhronizētas arī ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un Valsts vienoto datorizēto Zemesgrāmatu.
Par adrešu maiņu
Vairumam īpašumu, kurus skārušas Smiltenes pilsētas robežu izmaiņas, adreses 2026. gada novembra sākumā jau ir mainītas. Tomēr atsevišķos gadījumos adresācijas maiņas process vēl turpinās. Piemēram, Ziķeru ielā adrešu maiņa būs iespējama tikai pēc tam, kad ceļš tiks pārņemts pašvaldības īpašumā.
Iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav patstāvīgi jāvēršas VZD vai Zemesgrāmatā, lai reģistrētu jaunās adreses. Šī adrešu nomaiņa reģistros un datu bāzēs tiek veikta centralizēti un bez maksas.
Vēršam uzmanību, ka Smiltenes pilsētas robežu izmaiņu dēļ atsevišķiem īpašumiem mainās tikai adrese, paša īpašuma nosaukums paliek līdzšinējais. Piemēram, adrese Rīgas iela 50, Vidzeme, Brantu pagasts, turpmāk būs Rīgas iela 50, Smiltene, Smiltenes novads.
Kā uzzināt savu šī brīža adresi?
Ar jau nomainītajām adresēm iespējams iepazīties pielikumā vai Smiltenes novada tīmekļvietnes sadaļā “Aktuālā informācija par adrešu maiņu”. Tāpat adresi jebkurā laikā un bez maksas iespējams pārbaudīt Valsts zemes dienesta portālā “Kadastrs.lv”, izmantojot meklēšanas funkciju – ievadot īpašuma adresi, kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.
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Savu nekustamo īpašumu adreses un kadastra datus ļoti ērti var uzzināt arī portālā “Latvija.lv”, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā”.
Kas iedzīvotājiem jāveic pašiem?
Jāmaina īpašuma norādes
Kā nosaka Smiltenes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 4/25 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku numura (nosaukuma), telpu grupu numura zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtību Smiltenes novadā” 3. un 4. daļa, mainoties īpašuma adresei, ēkas, telpu grupu īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums norādīt jauno adresi uz visām dzīvojamām un saimnieciskām ēkām. Numura zīmes novietojamas uz fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru piešķirta adrese. Norādes iegādi un uzstādīšanu veic pats īpašnieks.
Informācijas atjaunošana reģistros un pie pakalpojumu sniedzējiem
Valsts un pašvaldības iestādēs un to reģistros adrese atjaunosies automātiski, tai skaitā reģistros, kur tiek norādīta personu deklarētā dzīvesvieta. Iedzīvotājiem pašiem jāaktualizē dati tajās iestādēs un uzņēmumos, kur adresi viņi ir iesnieguši personīgi, piemēram, bankas, sakaru pakalpojumi, elektroenerģijas tirgotājs un citi. Tāpat juridiskām personām jāaktualizē sava juridiskā adrese uzņēmumu reģistrā. Šis pakalpojums būs bez maksas.
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Saziņa ar dienestiem
Valsts dienesti, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, adreses identificēšanai izmanto sistēmu, kas ir sasaistīta ar Valsts zemes dienesta datiem, taču, dodoties izsaukumā, tie izmanto publiski pieejamās navigācijas sistēmas, kurās adreses tiek atjaunotas ar nelielu laika nobīdi. Tā dēļ adreses maiņas gadījumā, piesakot izsaukumu, ieteicams nosaukt abas adreses – gan jauno, gan iepriekšējo. Tas palīdzēs dienestiem ātrāk atrast vajadzīgo vietu.
Sociālie pakalpojumi
Kā informē Smiltenes novada Sociālais dienests, saistībā ar pilsētas robežu paplašināšanu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībā izmaiņas netiek plānotas. Lai nodrošinātu vienmērīgu sociālo darbinieku noslodzi un pakalpojumu pieejamību, tiks saglabāts līdzšinējais apkalpojamo teritoriju sadalījums, ņemot vērā vēsturiskās administratīvās robežas.
Tas nozīmē, ka iedzīvotāji arī turpmāk var vērsties pie sava līdzšinējā sociālā darbinieka neatkarīgi no teritorijas pievienošanas Smiltenes pilsētai. Vienlaikus iedzīvotājiem ir iespēja sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos vērsties Sociālajā dienestā, Dārza ielā 11, Smiltenē.
Pārejas periods
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Līdz 2027. gada 1. janvārim ir spēkā pārejas periods, kā laikā par teritoriju saimnieciskajiem un citiem iedzīvotāju jautājumiem atbild līdzšinējais pagasta pārvaldes vai apvienības vadītājs. Piemēram, par Silvas teritoriju līdz 1. janvārim turpina atbildēt Launkalnes apvienības pārvaldes vadītāja. Pēc 2027. gada 1. janvāra par pievienoto teritoriju apsaimniekošanu atbildēs Smiltenes pilsētas Saimniecības pārvalde.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Smiltenes novada pašvaldības Īpašuma un vides nodaļu, zvanot uz tālruņa numuru +371 64707869.