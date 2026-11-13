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Novadu ziņas
Šodien 08:19
Aicina saņemt Ziemassvētku pabalstu
Līdz 2026. gada 23. decembrim aicina pieteikties ikgadējam Ziemassvētku pabalstam 30 eiro apmērā!
Pabalsts tiek piešķirts Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajām personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērnam ar invaliditāti, politiski represētajai personai, aizgādņiem un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem.
Pabalsta saņemšanai nepieciešamā iesnieguma veidlapa pieejama zem raksta elektroniskā formātā, kā arī drukātā veidā – Līvānu novada klientu apkalpošanas centros.
Iesniegumu var iesniegt:
- klātienē – uzrādot nepieciešamo dokumentu oriģinālus – Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Līvānos un novada pagastos;
- elektroniski – aizpildītu iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pasts@livani.lv vai e-adresi;
- pa pastu – pašrocīgi parakstītu aizpildītu iesniegumu ar nepieciešamo dokumentu kopijām nosūtīt uz Līvānu novada pašvaldības KAC, Rīgas iela 77, Līvāni, LV5316.
Lai saņemtu pabalstu, personai nepieciešams uzrādīt:
- personu apliecinošu dokumentu,
- invaliditāti apliecinošu dokumentu,
- represētajiem – apliecību par represētā statusu,
- aizgādņiem – saskaņā ar Līvānu novada Bāriņtiesas informāciju.
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Pabalstu var saņemt personīgi vai pilnvarota persona, uzrādot augstāk minētos dokumentus un derīgu pilnvaru.
Neskaidrību gadījumā zvanīt uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. 65307250.