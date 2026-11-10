Poruka prospektā veiks satiksmes plūsmas mērījumus
No 9. līdz 16. novembrim Jūrmalā, Poruka prospekta un Lielupes ielas krustojumā veiks satiksmes plūsmas mērījumus, lai iegūtu datus par transportlīdzekļu kustības intensitāti un izvērtētu satiksmes situāciju pēc satiksmes organizācijas izmaiņām, informē pašvaldībā.
Mērījumi tiek veikti projekta “Inovatīvi mobilitātes risinājumi zaļai un drošai pilsētvidei” ietvaros. Iegūtie dati palīdzēs labāk izprast satiksmes plūsmu, kā arī izvērtēt, vai veiktās satiksmes organizācijas izmaiņas ir uzlabojušas satiksmes situāciju.
No 27. augusta Poruka prospekta apkārtnē vairākos ielu posmos ieviesta vienvirziena satiksme, paplašināta zona, kurā atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h, kā arī uzstādīta informatīvā ceļa zīme “Viens ceļš visiem”. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt drošāku ceļu uz Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolu Lielupes ielā un veicināt bērnu drošību Poruka prospekta apkārtnē no Mellužiem līdz Jaundubultiem.
Projekta mērķis ir veidot drošāku un pieejamāku pilsētvidi, īpašu uzmanību pievēršot mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem, velosipēdu un elektroskrejriteņu lietotājiem.
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros, sadarbojoties ar 28 Eiropas Savienības pilsētām un zinātniskajām institūcijām.
Plašāka informācija par projektu: https://www.jurmala.lv/lv/projekts/inovativi-mobilitates-risinajumi-zalai-un-drosai-pilsetvidei
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Autors: Stratēģiskās plānošanas nodaļa