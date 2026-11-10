Satiksmei atvērta pārbūvētā Smiltenes centra daļa, mainās satiksme Kalna ielā
2026. gada novembra sākumā satiksmei atkal ir atvērta pārbūvētā Smiltenes pilsētas centra daļa kādreizējā autoostas teritorijā, Pils un Kalna ielu rajonā.
Darbu laikā demontēta iepriekšējā autoostas ēka Kalna ielā, pārbūvēti inženiertīkli, tostarp veikta ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana. Vienlaikus izbūvēti elektroapgādes un datu tīkli, pilnveidots ielu apgaismojums, vēsta Smiltenes novada pašvaldība.
Kalna iela nu ieguvusi pievilcīgu vēsturiskā pilsētas bruģa segumu. Tāpat izveidotas 95 autostāvvietas, ierīkotas publiskās labierīcības un atpūtas zonas. Svarīgi novadniekiem un viesiem – turpmāk satiksme Kalna ielā tiek organizēta vienā virzienā ar iebraukšanu no Pils ielas puses.
Smiltenes novada pašvaldība plāno turpināt pilsētas centra attīstību un publiskās ārtelpas pilnveidošanu. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra novembrī ir apstiprinājusi projektu “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā IV kārta”, kā ietvaros paredzēta Baznīcas laukuma pārbūve, ietverot ielas, ietvju un autostāvvietu atjaunošanu, laukuma un inženiertīklu pārbūvi.
Baznīcas laukuma 10 daļā plānots izveidot labiekārtotu gājēju zonu, veikt teritorijas apzaļumošanu un labiekārtošanu, līdz ar to arī 2027. gadā turpināsies Smiltenes pilsētas centra pārveide, veidojot mūsdienīgu, sakārtotu un iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pilsētas viesiem pievilcīgu pilsētvidi.
Pilsētas centra daļa bija slēgta no 2025. gada 10. septembra, kad tika uzsākta aktīvā būvdarbu fāze.
Pārbūves darbi īstenoti projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta”, Nr. 6.1.1.3/1/24/A/015 ietvaros ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru Smiltenes pilsētā, radot pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu Smiltenes pilsētā.