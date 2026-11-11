Tukumā izveidota jauna vieta sadarbībai, idejām un kopīgām iniciatīvām
Tukumā, Spartaka ielā 2A, izveidota Biedrību māja – jauna tikšanās, sadarbības un koprades vieta Tukuma novada biedrībām un aktīvajiem iedzīvotājiem, informē pašvaldībā.
Tās galvenā ideja ir nodrošināt vienuviet pieejamas darba un norišu telpas, kur biedrības var satikties, apmainīties ar pieredzi, radīt kopīgas idejas, īstenot projektus un iesaistīties cita citas aktivitātēs.
Biedrību māja iecerēta kā atvērta un daudzfunkcionāla vide, kas veicina nevalstisko organizāciju sadarbību un iedzīvotāju līdzdalību. Tā ir vieta, kur satikt domubiedrus, veidot jaunas partnerības un kopīgi īstenot iniciatīvas.
Biedrību mājā vienuviet pieejamas dažādām vajadzībām piemērotas telpas. Plašā norišu telpa paredzēta semināriem, tikšanās reizēm, nodarbībām un citiem pasākumiem, savukārt radošā telpa piemērota sapulcēm, kopīgam darbam, sarunām un ideju apmaiņai.
Jaunajās, mājīgi iekārtotajās telpās jau aktīvi darbojas četras biedrības – sieviešu invalīdu biedrība “Tukuma Aspazijas”, Tukuma invalīdu biedrība, Tukuma senioru biedrība “Gaisma” un Tukuma nodaļas politiski represēto klubs “Atauga”.
Telpas būs pieejamas arī citām Tukuma novada nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju iniciatīvu grupām, sniedzot iespēju organizēt izglītojošas, kultūras, radošas un sociālas aktivitātes, attīstīt brīvprātīgo darbu, sniegt sociālo atbalstu un piedāvāt daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
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Biedrību māja izveidota, īstenojot projektu “Koprades telpu pārbūve kopienu centra izveidei Spartaka ielā 2A”. Projekta ietvaros veikti telpu pārbūves un labiekārtošanas darbi, pārbūvēta ēkas ieeja, izbūvēts panduss vides pieejamības nodrošināšanai, pārbūvēti sanitārie mezgli un iegādāts nepieciešamais aprīkojums dažādu aktivitāšu norisei.
Projekta kopējās izmaksas ir 177 643,56 EUR, no kurām 66 437,10 EUR ir Eiropas Savienības līdzfinansējums, 11 724,19 EUR – Latvijas valsts līdzfinansējums un 99 482,27 EUR – Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējums. Būvdarbus veica SIA “TELMS”.
Projekta Nr. 25-08-CL14-C0LA19.2203-000001.