Mūžībā devies ilggadējais LBTU profesors Pēteris Rivža
Mūžībā devies ilggadējais Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (1947-2026).
Pētera Rivžas akadēmiskā un pētnieciskā darbība visa mūža garumā bija saistīta ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti. LBTU norāda, ka profesors Pēteris Rivža bija Informācijas tehnoloģiju fakultātes dibinātājs un tās attīstības virzītājs, kā arī ilggadējs Informātikas katedras un vēlāk Informātikas institūta vadītājs. No 1972. gada viņš strādāja Augstākās matemātikas katedrā, vēlāk kļūstot par tās vadītāju.
Zinātnisko darbu Pēteris Rivža uzsāka 1973. gadā. Savas zinātniskās darbības laikā viņš publicēja aptuveni 200 zinātniskos darbus, tostarp 12 monogrāfijas un mācību grāmatas, kā arī 44 publikācijas, kas indeksētas Scopus datubāzē.
Viņš vadīja un piedalījās starptautiskos projektos un programmās, kā arī Latvijas zinātniskajos projektos, kuros nozīmīga vieta bija matemātiskās modelēšanas izmantošanai dažādu problēmu risināšanā.
1992. gadā Pēteris Rivža sāka vadīt Ekonomiskās kibernētikas katedru. Katedrai attīstoties, tā pārtapa par Informātikas institūtu, kurā tika izveidotas informācijas tehnoloģiju studijas. Savukārt 2001. gadā uz institūta bāzes tika nodibināta Informācijas tehnoloģiju fakultāte, īstenojot divas bakalaura, vienu maģistra un vienu doktora studiju programmu. Par jaunizveidotās fakultātes dekānu kļuva profesors Pēteris Rivža.
No 2002. gada līdz 2014. gadam viņš bija Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors. Tas bija laiks, kad Latvijas zinātnei bija īpaši svarīgi iekļauties Eiropas zinātnes telpā, attīstīt starptautisko sadarbību un pavērt jaunas iespējas pētniekiem. Šajā laikā īpaši cieša izveidojās sadarbība ar Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku apvienību, 2015. gadā organizējot kongresu Latvijā. Viņa vadībā tika uzbūvēta jaunā toreizējās Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēka, atjaunota Valdekas pils, veikti nozīmīgi ieguldījumi Veterinārmedicīnas fakultātē un īstenoti citi būtiski attīstības projekti, kas ir ļāvuši LBTU izaugt par zinātnes universitāti.
Sevišķi nozīmīgs ir Pētera Rivžas ieguldījums jaunās zinātnieku paaudzes veidošanā. Viņa zinātniskajā vadībā izstrādāti un aizstāvēti septiņi promocijas darbi un daudzi doktoranti saņēmuši viņa padomu modelēšanas un lēmumu pieņemšanas metožu izmantošanā savos pētījumos. Profesora P. Rivžas zināšanas, padoms un iedrošinājums ir paliekošs mantojums, kas turpina dzīvot viņa studentu un jauno zinātnieku darbos. Šis ieguldījums novērtēts ar valsts apbalvojumu – viņš iecelts par Latvijas Republikas Atzinības krusta III šķiras ordeņa komandieri.
Savas profesionālās darbības pēdējos gados profesors Pēteris Rivža strādāja Datoru sistēmu un datu zinātnes institūtā. Viņš bija ne tikai izcils zinātnieks un pedagogs, bet arī inteliģents, atsaucīgs un smalkjūtīgs kolēģis. Viņš vienmēr bija gatavs palīdzēt, dalīties savās zināšanās un pieredzē. Pēterim Rivžam piemita laba humora izjūta, sirds siltums un spēja radīt cieņpilnu un sirsnīgu gaisotni kolēģu un studentu vidū.
Ģimenei viņš bija gādīgs vīrs, tēvs un vectēvs – cilvēks, uz kuru vienmēr varēja paļauties un kura klātbūtne ikdienā sniedza siltumu un mīlestību. Atvadīšanās no profesora Pētera Rivžas notiks sestdien, 14. novembrī, plkst. 13.30 Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Jāņa iela 1, Jelgava), pēc tam paredzēta izvadīšana no Svētes kapiem.
LBTU un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību profesora Pētera Rivžas ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem, studentiem un visiem, kuri viņu pazina.