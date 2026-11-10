Kāda bāra darbinieks apgalvo, ka indietis bārā uzklupis latvietim. Valsts policija Jauns.lv skaidro notikušo
Plašu ažiotāžu sociālajos tīklos sacēlis kāda bāra darbinieka ieraksts - viņš apgalvo, ka 8. novembrī bijis liecinieks kautiņam, kurā Indijas pilsonis iesitis ar stikla pudeli pa galvu latvietim.
“8. novembra naktī Aleksandra Čaka ielā 90, Rīgā, starp bāra apmeklētājiem izcēlās konflikts. Bārā indietis sakāvās ar latvieti, pēc tam indieti izveda ārā. Pēc aptuveni desmit minūtēm latvietis izgāja uz ielas uzsmēķēt. Tur indietis iesita viņam pa galvu ar stikla pudeli, un vīrietis nokrita uz asfalta. Pēc tam indietis sāka viņu spārdīt. Paldies Dievam, latvietis palika dzīvs. Tas izskatījās briesmīgi…" sociālajos tīklos norāda kāds iedzīvotājs.
"Nolēmu par to pastāstīt, jo strādāju šajā bārā. Mani pārsteidza, ka par to nekas viņam nebija – viņu pat neaizveda uz policijas iecirkni. Mani tur iztaujāja, un es nepaspēju neko nofilmēt vai nofotografēt. Šim indietim pārsēja brūci un viņu palaida mājās. Vēlāk viņš gribēja atgriezties bārā, bet es viņu nelaidu. Viņš teica, ka viņam pat neesot piemērots sods."
"Arī šodien strādāju, un pie manis ienāca cietušā draugi. Viņi teica, ka bijuši apciemot draugu un ka viņam klājoties slikti. Kādas traumas viņam ir, man nav zināms," norāda bāra darbinieks.
Valsts policija Jauns.lv komentē notikušo
Valsts policija Jauns.lv norāda, ka 8. oktobrī saņēma izsaukumu uz kādu bāru Rīgā, Aleksandra Čaka ielā. "Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka starp diviem vīriešiem bija noticis savstarpējs konflikts, un abiem ir nodarīti miesas bojājumi," skaidro likumsargi.
"Valsts policija noskaidroja konfliktā iesaistīto personu identitāti. Saistībā ar notikušo uzsākta resoriskā pārbaude - lai pilnvērtīgi izvērtētu notikušā apstākļus, nepieciešamas papildus pārbaudes. Ņemot vērā, ka bija cietušas abas personas, neviena persona netika aizturēta līdz apstākļu noskaidrošanai," norāda Valsts policija.