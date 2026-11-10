Varakļānos rīkos bezmaksas peldētapmācības 2. un 3. klašu skolēniem
Foto: Shutterstock
Novadu ziņas

Varakļānos rīkos bezmaksas peldētapmācības 2. un 3. klašu skolēniem

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

No 19. novembra Varakļānos notiks bezmaksas peldētapmācības skolēniem.

Varakļānos rīkos bezmaksas peldētapmācības 2. un 3...

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novadā” ietvaros (projekta Nr. 4.1.2.2/1/24/I/018 sākot ar 19. novembra, notiks bezmaksas peldētapmācības skolēniem.

Nodarbības notiks regulāri trešdienās plkst. 13:00 un ceturtdienās plkst. 14:00, Pils ielā 25A, Varakļānos, Madonas novadā.

Kopā ar peldēšanas treneri Līgu Zvejsalnieci peldēšanas nodarbībās bērni apgūs drošību ūdenī, pareizu elpošanu un peldēšanas pamatus. Stiprināsim muskuļus, uzlabosim izturību un pārliecību par sevi. Regulāras nodarbības palīdz justies brīvi ūdenī, vairo enerģiju un prieku kustībā — lai vasaras piedzīvojumi būtu droši un jautri! Uz nodarbību jāņem līdzi peldcepure. Pievienojies un padari kustību par ieradumu — aicina Madonas novada pašvaldība.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Tēmas

Eiropas SavienībaMadonas novadsVarakļāni

Citi šobrīd lasa