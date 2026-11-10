Varakļānos rīkos bezmaksas peldētapmācības 2. un 3. klašu skolēniem
No 19. novembra Varakļānos notiks bezmaksas peldētapmācības skolēniem.
Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novadā” ietvaros (projekta Nr. 4.1.2.2/1/24/I/018 sākot ar 19. novembra, notiks bezmaksas peldētapmācības skolēniem.
Nodarbības notiks regulāri trešdienās plkst. 13:00 un ceturtdienās plkst. 14:00, Pils ielā 25A, Varakļānos, Madonas novadā.
Kopā ar peldēšanas treneri Līgu Zvejsalnieci peldēšanas nodarbībās bērni apgūs drošību ūdenī, pareizu elpošanu un peldēšanas pamatus. Stiprināsim muskuļus, uzlabosim izturību un pārliecību par sevi. Regulāras nodarbības palīdz justies brīvi ūdenī, vairo enerģiju un prieku kustībā — lai vasaras piedzīvojumi būtu droši un jautri! Uz nodarbību jāņem līdzi peldcepure. Pievienojies un padari kustību par ieradumu — aicina Madonas novada pašvaldība.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.